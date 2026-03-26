Getty
Traducido por
Alejandro Garnacho, «avergonzado», se declara culpable tras el incidente en el que se vieron implicados una estrella del Chelsea y su Audi RS 3
Incidente por exceso de velocidad cerca de Carrington
Los detalles del incidente salieron a la luz en el juicio, revelando que el internacional argentino fue captado por un radar de velocidad mientras conducía su Audi RS 3 negro por Carrington Lane. La infracción tuvo lugar a las 17:51 (hora británica) del 26 de agosto, en un momento de gran agitación para el joven. En aquel momento, el jugador de 21 años estaba ultimando su traspaso al Chelsea por 40 millones de libras tras la ruptura de su relación con el entonces entrenador del United, Ruben Amorim. Garnacho fue registrado circulando a 50 mph en una zona con límite de 40 mph, un error de juicio que se produjo justo a la entrada del principal complejo de entrenamiento del United.
- Getty
Arrepentimiento legal y una disculpa formal
El caso se agravó después de que el extremo no se identificara inicialmente como el conductor cuando la Policía del Gran Mánchester se puso en contacto con él en octubre. Sin embargo, a través de sus representantes legales de JMW Solicitors, la estrella del Chelsea acabó declarándose culpable y ofreció una disculpa sincera al tribunal.
En un comunicado presentado ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool, según la BBC, sus abogados escribieron: «El Sr. Garnacho reconoce que cometió el delito de exceder el límite de velocidad y se ha declarado culpable del mismo. El Sr. Garnacho explica que se trató de un descuido por su parte y se disculpa por el delito. Nuestro cliente se siente avergonzado por encontrarse actualmente en esta situación y pide disculpas al tribunal por el delito de exceso de velocidad».
La fiscalía retira el cargo secundario
Tras la declaración de culpabilidad, la fiscalía retiró un cargo secundario por no facilitar los datos del conductor. El asunto se resolvió mediante el procedimiento de juez único, y la magistrada Jane Haynes dictó la sentencia en una vista a puerta cerrada para garantizar que el caso quedara resuelto antes de que concluyera la temporada. Garnacho ha sido multado con 660 libras, además de tener que pagar 120 libras en concepto de costas y un recargo de 264 libras para la víctima. Además, al argentino se le impusieron tres puntos de penalización en su carné de conducir.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Desde su llegada al Chelsea, ha marcado siete goles y ha dado cuatro asistencias en 36 partidos en todas las competiciones. Dado que el jugador no ha sido convocado por la selección argentina para este parón internacional, tendrá la oportunidad de descansar antes de volver a la acción con los Blues contra el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.