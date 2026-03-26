Alejandro Garnacho, «avergonzado», se declara culpable tras el incidente en el que se vieron implicados una estrella del Chelsea y su Audi RS 3

El caso se agravó después de que el extremo no se identificara inicialmente como el conductor cuando la Policía del Gran Mánchester se puso en contacto con él en octubre. Sin embargo, a través de sus representantes legales de JMW Solicitors, la estrella del Chelsea acabó declarándose culpable y ofreció una disculpa sincera al tribunal.

En un comunicado presentado ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool, según la BBC, sus abogados escribieron: «El Sr. Garnacho reconoce que cometió el delito de exceder el límite de velocidad y se ha declarado culpable del mismo. El Sr. Garnacho explica que se trató de un descuido por su parte y se disculpa por el delito. Nuestro cliente se siente avergonzado por encontrarse actualmente en esta situación y pide disculpas al tribunal por el delito de exceso de velocidad».