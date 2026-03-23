Said El Mala ha causado revuelo con una controvertida publicación en las redes sociales inmediatamente después del comunicado oficial del 1. FC Köln en el que anunciaba la destitución del entrenador Lukas Kwasniok.
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¿Alegría por el despido de Lukas Kwasniok? Said El Mala causa revuelo en el 1. FC Köln
A las 19:08, el equipo de Colonia informó a través de sus redes sociales sobre la suspensión de Kwasniok. Dos minutos después, El Mala publicó un vídeo en sus canales en el que se le ve celebrando un gol junto a Ragnar Ache.
Algunos compañeros de equipo, entre ellos Luca Waldschmidt, que fue descartado de la plantilla por Kwasniok a principios de año, marcaron la publicación con un «Me gusta». Denis Huseinbasic, que últimamente apenas había tenido protagonismo bajo las órdenes de Kwasniok, incluso comentó la publicación: «¡Bravo, Brate!», escribió.
Según informa Sport Bild, los representantes de algunas estrellas se habían reunido en varias ocasiones en los últimos meses con el director deportivo Thomas Kessler para hablar de los problemas entre parte del equipo y Kwasniok. Sin embargo, Kessler mantuvo a su entrenador hasta que, tras sumar solo dos puntos en los últimos tres partidos y solo dos victorias desde principios de año, decidió tomar medidas drásticas.
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Declaraciones explosivas: ¿El Mala fuera de la convocatoria de la DFB por culpa de Kwasniok?
La relación entre El Mala y Kwasniok, en particular, se fue deteriorando a simple vista a lo largo de la temporada. A pesar del gran impacto ofensivo del jugador de 19 años, Kwasniok lo había utilizado a menudo solo como suplente en la primera mitad de la temporada, para gran incomprensión de la propia afición. «Soy compañero de Said, no su admirador», había dicho Kwasniok, por ejemplo, en enero, y explicó que El Mala «aún no estaba preparado» para jugar todos los partidos desde el principio. Por eso quería que el joven decidiera los partidos desde el banquillo.
«Tuvimos nuestra mejor racha de la temporada cuando nos centramos en empezar los partidos contra otros equipos de tal manera que pudiéramos ir desmontando el juego y sacar al campo a jugadores capaces de hacer el trabajo sucio, para luego, en los últimos compases, contar con algunos artistas más en el campo que decidieran los partidos a nuestro favor. Esa era la idea», dijo Kwasniok en otra ocasión sobre la dudosa «degradación» de su «artista», que tuvo un efecto muy negativo para El Malas a nivel de la selección nacional.
Y es que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann siguió la narrativa de Kwasniok y lo señaló explícitamente en una entrevista muy comentada en la revista kicker, además de lo que, en su opinión, le diferenciaba de Lennart Karl en el FC Bayern.
«Hay una diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos de juego en Colonia», aclaró Nagelsmann: «Y esta declaración no va dirigida a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe aspirar a ser titular en Colonia y a jugar siempre. Pero juega el 50 %, y eso es demasiado poco. Y eso no es culpa del entrenador, como a menudo se piensa, sino que depende de él mismo, de lo sólido que sea en defensa».
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El Mala está a la altura de Lennart Karl en cuanto a goles, pero solo juega en la selección sub-21
Por lo tanto, El Mala no logró entrar en la última convocatoria de la DFB antes del próximo Mundial de este verano, a pesar de que, en comparación con Karl —que ahora está a punto de debutar con la selección alemana—, sumó el mismo número de puntos (14), pero lo hizo en seis partidos menos. Gracias también a los goles de El Mala, Kwasniok, que ya había sido criticado desde el principio de la temporada, especialmente por parte de la afición, pudo mantenerse en el cargo durante más tiempo.
El Mala marcó tanto contra el HSV como en el derbi contra el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, no se logró la victoria, por lo que Kwasniok ha tenido que dimitir. El segundo entrenador, René Wagner, le sustituye de forma interina y deberá evitar que el Effzeh vuelva a descender directamente. Tras el parón por los partidos internacionales, el Colonia se enfrentará al Eintracht de Fráncfort.
Mientras tanto, las esperanzas de la selección alemana sub-21 recaerán en El Mala, que disputará dos partidos difíciles en la fase de clasificación para la Eurocopa contra Irlanda del Norte y Grecia. En verano, el supertalento podría cambiar de aires. Últimamente se han multiplicado los rumores de que El Mala fichará por el Brighton & Hove Albion de la Premier League.
Said El Mala y Lennart Karl: datos de rendimiento y estadísticas
Jugadores Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Said El Mala 29 10 4 1.467 Lennart Karl 35 8 6 1.800