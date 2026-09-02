Flemming expresó su satisfacción por lograr un regreso inmediato a la máxima categoría tras el descenso del Burnley la temporada pasada. En declaraciones a la web oficial del club, afirmó: "Estoy muy orgulloso de fichar por el Ipswich Town. Jugué en la Premier League la temporada pasada y disfruté mucho de mi primera temporada al máximo nivel, compitiendo contra los mejores jugadores y equipos del mundo, así que estoy encantado de estar ahora de vuelta allí con un gran club como el Ipswich. Lo daré todo cada vez que salte al campo y estoy deseando conocer a los aficionados. El primer partido es el viernes contra el Liverpool, que está ya muy cerca, y tengo muchas ganas de empezar".