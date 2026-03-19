Goal.com
En directo
FBL-2004-ITA-TRAPATTONIAFP

Traducido por

Aldo Serena: «Querido Trap, qué nostalgia me dan esos ojitos vivaces que hacía tanto tiempo que no veía. Me quisiste en la Juventus y en el Inter»

El exdelantero escribe una carta abierta al entrenador que tuvo primero en el Juventus y luego en el Inter.

Aldo Serena saluda y da las gracias a su antiguo entrenador en la Juventus y el Inter, Giovanni Trapattoni, que esta semana ha cumplido 87 años.


El exdelantero de la selección nacional escribe en una carta abierta publicada por el Corriere della Sera: «Hola, señor, y perdón por tutearte, pero yo tampoco soy ya un chaval. Tu cumpleaños, entre la foto con un par de aficionados delante de tu casa y el vídeo que enviaste a quienes te habían felicitado entre tus exjugadores, ha sido una bonita ocasión para reencontrar, con emoción, esos ojitos vivaces que hacía tanto tiempo que no veía, esa mirada llena de vida de hace 40 años con la que me recibiste en la Juventus y que nunca ha cambiado. Era el verano de 1985 y me explicabas lo que esperabas de mí y cuál era la filosofía del club; me hablabas como si fuera un campeón o como te hubiera gustado que lo fuera, porque yo, desde luego, no me sentía así. Me habías motivado y hecho sentir responsable. Después de esa charla me sentí protagonista de aquel grupo, un elemento importante en el que apostabas mucho. No estaba acostumbrado a tener un entrenador tan comunicativo, siempre en busca de una llave para abrir el corazón de sus jugadores. Sorprendías por el respeto que tenías hacia el trabajo de todos; hablabas con el mismo tono, el mismo respeto y la misma disponibilidad tanto con el encargado del almacén como con el presidente».


  • DE LA JUVENTUD AL INTER

    «Me quisiste en la Juve y luego en el Inter. El nuestro se ha convertido en un vínculo fuerte; un poco tarde me di cuenta de que nuestra sintonía nacía de un sustrato social similar, aunque de generaciones diferentes. Al igual que hicieron mis padres, me enseñaste el respeto por quienes trabajan, por quienes se esfuerzan, por quienes hacen las cosas con conciencia. He admirado tu capacidad de mediación, tu voluntad de racionalizar, de tomarte tu tiempo para no equivocarte en las decisiones. Evitar que la prisa te haga caer en la emotividad es una cualidad fundamental para quien, como tú, siempre ha dirigido grupos de fuertes personalidades, pero esto no te impedía reaccionar ante los abusos de manera decidida, porque formaba parte de tu carácter».


    • Anuncios

  • A LA FUGA DEL RETIRO

    «Aquella noche, en la concentración de pretemporada, cuando me fui sin avisar a nadie, puse en peligro nuestra relación. Después de cenar, me alejé del hotel y volví a medianoche. El presidente Pellegrini había llegado por sorpresa al hotel para despedirse de nosotros y yo no estaba allí. A la mañana siguiente no me dedicaste ni una mirada, y al hablar con el equipo en el vestuario dijiste: «Aldo nos ha faltado al respeto a mí, a vosotros y al presidente, y pagará una multa que recordará toda su vida». No me volviste a hablar a solas durante más de un mes. Me habías «suspendido».


    Luego, un sábado por la noche entraste en mi habitación y tuve la sensación de ver una mirada benévola en tu rostro. Las comisuras de los labios un poco más levantadas y un atisbo de sonrisa. Me preguntaste: «¿Por qué, Aldo? ¿Por qué me has hecho esto?». Y yo: «Me equivoqué, entrenador, no tengo atenuantes; estaba pasando por un momento complicado, difícil». Llegó la absolución: «Podrías haberme hablado, haberme dicho lo que estaba pasando y quizá te habría dado un permiso. Ahora cerramos el asunto y miramos hacia adelante».


  • GRACIAS

    «Ha pasado mucho tiempo, hemos cambiado, somos personas un poco diferentes, pero el hecho de haber compartido emociones tan intensas nos mantendrá unidos para siempre. El tiempo pasa, reduce el horizonte, pero el tiempo que pasamos en armonía y comunión sigue ahí, a nuestras espaldas, haciéndonos compañía. Querido señor, has esparcido semillas de amistad por todas partes; que sepas que aquí, de uno de esos granos, ha brotado una plantita que, además de estima y gratitud, te quiere. Y he sentido un poco de envidia por esos chicos que te han despedido delante de tu casa. Me hubiera gustado estar allí, con ellos, para estrecharte la mano y decirte simplemente: «Gracias»».

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter Milán crest
Inter Milán
INT