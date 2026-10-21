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¿Alcanzará Cole Palmer el nivel de Gianfranco Zola y Eden Hazard? Gus Poyet explica por qué el «feliz» mediapunta del Chelsea vuelve a estar en el buen camino
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Palmer firmó una memorable primera temporada en el Chelsea
En un momento dado se planteó que el aficionado del Manchester United desde niño y canterano del Manchester City podría regresar a sus raíces en el noroeste, con Old Trafford preparándose para recibirlo.
Sin embargo, el Chelsea nunca tuvo intención de desprenderse de una figura clave. El enigmático internacional con Inglaterra marcó 25 goles en su primera temporada en el club, lo que le valió el reconocimiento como mejor jugador joven del año de la PFA.
Desde entonces ha celebrado los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, pero los problemas físicos limitaron a Palmer a 34 partidos y 11 goles la temporada pasada. En algunos momentos no se le vio del todo cómodo.
El internacional inglés ya tiene a Rogers a su lado
Su íntimo amigo Morgan Rogers fue fichado, sin embargo, por el Chelsea durante el mercado de fichajes de verano de 2026, en una operación récord de 117 millones de libras (157 millones de dólares), y se considera que los dos talentosos creadores de juego forman parte del ataque más temible de la Premier League.
Palmer ha marcado cuatro goles esta temporada y ha dado tres asistencias. En septiembre volvió a ser convocado por Inglaterra, después de que no contaran con él para el Mundial, pero el futbolista de 24 años optó por renunciar a aquella convocatoria.
El Chelsea está encantado de ver a su número 10 plenamente comprometido con el club, no se plantea ahora ningún traspaso y sigue convencido de que tiene en sus filas a otro Zola, Hazard o Arjen Robben, con Palmer demostrando ser casi imparable cuando tiene el día.
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¿Alcanzará Palmer el nivel de Zola y Hazard en el Chelsea?
Preguntado por si se puede alcanzar ese estatus, Poyet, excentrocampista del Chelsea que habló en colaboración con Gambling.com, la fuente de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «Tendrá tiempo para lograrlo gracias a su contrato».
«¿Sabes lo que veo? Lo veo feliz, porque es un tipo tranquilo y no es muy expresivo. Lo vi el otro día y, aunque no desempeñaba su función habitual, ya sabes lo que puede hacer. Cuando recibe el balón, todo el mundo a su alrededor se entusiasma, y el estadio también».
«A mí me parece feliz, y eso es muy importante para un jugador como Cole Palmer. Además, cuenta con ayuda. No es como si le dijeran: “Todo depende de ti, tienes que marcar, tienes que rendir, tienes que ayudar en todas partes”, porque los demás jugadores lo están haciendo muy bien, especialmente los tres de arriba. Y eso es importante».
«Después, necesita tiempo, años y años de rendir a ese nivel. Siempre recordaré cuando Harry Kane marcó unos 20 goles aquel primer año y todo el mundo decía: “Ah, quizá solo sea una buena temporada aislada”. ¡Pues no! Mucha gente se equivocó. Aquí ocurre lo mismo».
«Hace dos años era, con diferencia, el mejor jugador de la liga. Luego, el año pasado fue una temporada difícil debido al equipo. Y ahora se le oye feliz. Así que seguro que va a tener otro gran año».
Un ganador nato tiene la mentalidad perfecta
Poyet añadió, sobre cómo Palmer encarna lo que caracteriza a los mejores jugadores y nunca se esconde cuando las cosas se ponen difíciles: «Desde luego, y eso es lo que hace.
«¿Y sabes por qué? Por la posición en la que juega. Si dibujas al Chelsea sobre el papel, dirías que juega por la derecha. Pero luego ves a [Pedro] Neto. Así que no puede jugar tan pegado a la derecha, porque entonces acabarían jugando en el mismo sitio.
«Tiene cierta libertad en ese lado derecho del campo. Y, dependiendo de cómo esté jugando el equipo, también baja a recibir el balón atrás. Bueno, no tan atrás, sino al lado de [Moises] Caicedo, y empieza a dirigir el juego desde ahí.
«Porque cuando recibe el balón, y no sé si la gente lo sabe, cuando empieza a avanzar con él, los defensas o los centrocampistas rivales no quieren arriesgarse a entrarle. Saben que puede superarles y entonces tienen un problema.
«Tiene esa presencia, esa capacidad, también esa posición y ese respeto. Y eso te da mucha confianza para ser el jugador que es».
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Palmer ha ampliado su contrato con el Chelsea hasta 2034.
Palmer acordó recientemente una prórroga de 12 meses de su contrato con el Chelsea, que debería mantenerlo en Stamford Bridge hasta 2034. Si se cumple lo pactado, superará una década de servicio leal en la capital inglesa.
Por ahora no tiene motivos para plantearse un cambio, ya que el consenso general es que puede aspirar a más títulos importantes junto a jugadores como Rogers y Joao Pedro, mientras el equipo de Alonso ocupa actualmente la cuarta posición en la Premier League y también ha alcanzado la cuarta ronda de la Carabao Cup.
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