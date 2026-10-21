Preguntado por si se puede alcanzar ese estatus, Poyet, excentrocampista del Chelsea que habló en colaboración con Gambling.com, la fuente de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «Tendrá tiempo para lograrlo gracias a su contrato».

«¿Sabes lo que veo? Lo veo feliz, porque es un tipo tranquilo y no es muy expresivo. Lo vi el otro día y, aunque no desempeñaba su función habitual, ya sabes lo que puede hacer. Cuando recibe el balón, todo el mundo a su alrededor se entusiasma, y el estadio también».

«A mí me parece feliz, y eso es muy importante para un jugador como Cole Palmer. Además, cuenta con ayuda. No es como si le dijeran: “Todo depende de ti, tienes que marcar, tienes que rendir, tienes que ayudar en todas partes”, porque los demás jugadores lo están haciendo muy bien, especialmente los tres de arriba. Y eso es importante».

«Después, necesita tiempo, años y años de rendir a ese nivel. Siempre recordaré cuando Harry Kane marcó unos 20 goles aquel primer año y todo el mundo decía: “Ah, quizá solo sea una buena temporada aislada”. ¡Pues no! Mucha gente se equivocó. Aquí ocurre lo mismo».

«Hace dos años era, con diferencia, el mejor jugador de la liga. Luego, el año pasado fue una temporada difícil debido al equipo. Y ahora se le oye feliz. Así que seguro que va a tener otro gran año».