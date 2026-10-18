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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Alarma para la estrella del City: ¿ha comenzado Foden el camino para recuperar su estatus?

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P. Foden
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Un arranque importante tras un largo silencio goleador

Phil Foden dio señales positivas de su capacidad para recuperar su mejor nivel, después de poner fin a una sequía goleadora que se prolongó más de 10 meses, durante la victoria del Manchester City sobre el Ipswich Town por 3-2 en la Premier League, el sábado.

El regreso del centrocampista inglés al gol no fue un simple momento pasajero, ya que su celebración del tanto encerró mensajes llamativos sobre su relación con el club y su afición, en un momento en el que el City busca recuperar la versión que brilló con la camiseta del equipo.

Foden marcó su primer gol desde el pasado 14 de diciembre, cuando perforó la portería del Crystal Palace en la victoria por 3-0.

Su regreso al gol llegó en su primera aparición desde que recibió una tarjeta roja ante el Manchester United hace un mes.

  • Un mensaje desde la imagen de la celebración

    El diario Manchester Evening News señaló: "Foden celebró su gol con el puño cerrado, antes de dedicar un saludo a su compañero Jeremy Doku, autor de la asistencia, y después interactuó con la afición en las gradas del Etihad Stadium, señalando el escudo del Manchester City en su camiseta frente a la grada sur".

    Y añadió: "Esa imagen reflejó una comunión entre el jugador, el club y su afición, y dejó una señal positiva sobre la posibilidad de que Foden recupere su sitio en el equipo".

    El jugador había vivido un periodo destacado en la primera mitad de la temporada pasada, cuando marcó 6 goles en 5 partidos en una de sus mejores etapas, antes de que su nivel bajara en la segunda mitad del curso y tuviera dificultades para hacerse con un puesto de titular, además de para aportar contribuciones decisivas.

  • ¿Señal de alarma para Rayan Cherki?

    Y el informe prosiguió, señalando: "A pesar de la actuación positiva ante el Ipswich Town, un solo partido no basta para afirmar que Foden vaya a conseguir un puesto permanente en la posición de creador de juego, en detrimento de Rayan Cherki, pero los indicios que ofreció el jugador fueron alentadores".

    Foden se mostró más liberado tras marcar el gol, se movió bien para recibir el balón, con pases sencillos y precisos, y además intentó avanzar para apoyar a Erling Haaland en una de las acciones ofensivas durante la segunda mitad, aunque no logró llegar al balón de la manera deseada.

    El jugador mostró también ganas de ofrecer opciones de pase, cuando se desplazó para recibir el balón de Marc Guéhi en el centro del campo del Manchester City, antes de pasárselo a Josko Gvardiol, pese a que este último falló en el control y lo envió fuera del campo.

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  • «Merecía este gol»

    Foden abandonó el césped en el minuto 77 entre una cálida ovación de la afición del City, con la esperanza de tener la oportunidad de ser titular y volver a marcar ante ellos cuando el equipo reciba al AEK Atenas, el martes, en la Liga de Campeones.

    Foden comentó sobre su regreso al gol: "Desde luego, merecía este gol desde hacía tiempo".

    El jugador espera que romper su sequía goleadora le dé un impulso moral que le ayude a recuperar su nivel y a darle al Manchester City lo que espera de él en la próxima etapa.

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