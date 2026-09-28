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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Alan Shearer y Gary Lineker, «atónitos» por la «notable» transformación en Inglaterra de la estrella del Arsenal Myles Lewis-Skelly

M. Lewis-Skelly
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra vs España
UEFA Nations League A
Premier League

La joya del Arsenal Myles Lewis-Skelly ha recibido grandes elogios de las leyendas del fútbol inglés Alan Shearer y Gary Lineker tras su perfecta adaptación al centro del campo. Pese a una campaña anterior complicada, el jugador de 20 años está llamando ahora la atención tanto en su club como en la selección inglesa de Thomas Tuchel.

  • Lewis-Skelly vuelve a encontrar su mejor versión

    Lewis-Skelly ha llamado la atención de leyendas del fútbol inglés como Shearer y Lineker tras un impresionante inicio de la nueva temporada. La estrella del Arsenal, de 20 años, ha brillado tanto con su club como con la selección de Inglaterra. Lewis-Skelly irrumpió inicialmente en el primer equipo del Arsenal hace dos temporadas como un prometedor adolescente. Ayudó al equipo de Mikel Arteta a conquistar el título de la Premier League la temporada pasada, pero al final le costó tener continuidad en cuanto a minutos.

    Riccardo Calafiori se consolidó rápidamente como el lateral izquierdo preferido en el Emirates, relegando al canterano en el orden de preferencias. Esta falta de minutos resultó costosa y provocó que el joven se quedara sin un puesto en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026 de Thomas Tuchel.

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    Las leyendas elogian una notable transición en el centro del campo

    Decidido a resarcirse, Lewis-Skelly se ha reinventado en las primeras semanas de la presente temporada. Se alejó de la defensa y regresó a su posición preferida en el centro del campo.

    Sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los exdelanteros de Inglaterra Shearer y Lineker. En declaraciones en el pódcast The Rest Is Football, Shearer expresó su admiración por el rápido desarrollo del joven del Arsenal.

    "Sé que jugó en el centro del campo la temporada pasada, pero su ascenso esta temporada para entrar en el Arsenal y en el centro del campo de Inglaterra ha sido notable", dijo Shearer.

  • Dando un paso al frente contra las campeonas del mundo

    Lewis-Skelly exhibió sus cualidades en el centro del campo durante el estreno de Inglaterra en la Nations League en Wembley. Tuchel confió en el jugador del Arsenal para que saliera de inicio junto a Elliot Anderson y Jude Bellingham en la medular. Aunque Inglaterra sufrió una derrota por 3-2 ante España, el joven centrocampista firmó una actuación sobresaliente. Lineker destacó la enorme presión que recaía sobre el joven en un partido de tanta exigencia.

    "Ha sido [algo] extraordinario", afirmó Lineker. "Es curioso, porque tienes a Nico O’Reilly, que en realidad es un centrocampista reconvertido en lateral izquierdo, y tienes a Lewis-Skelly, que es lateral y parece haberse convertido en centrocampista.

    "Obviamente, hoy en día cuando crecen juegan un poco en todas partes, en todas estas posiciones, así que eso es realmente bueno para ellos. Pero son dos futbolistas excepcionales. Creo que lo ha hecho realmente bien en ese papel en el centro del campo, llenando el vacío de Declan Rice.

    "Mucha responsabilidad contra España, especialmente cuando tienes a uno de los centrocampistas, Jude Bellingham, que juega principalmente en posiciones más adelantadas. Creo que tanto Lewis-Skelly como Elliot Anderson estuvieron excepcionales ahí dentro".

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    En busca de otra titularidad contra la República Checa

    Lewis-Skelly espera ahora mantener su puesto en el once titular de la selección. Inglaterra volverá a la acción en la Nations League cuando se mida a la República Checa el martes, lo que brindará al centrocampista del Arsenal otra valiosa oportunidad para brillar.

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