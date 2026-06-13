Getty/GOAL
Traducido por
Alan Shearer revela que Ian Wright y Micah Richards intentaron reconciliarse con Roy Keane, pese a la eterna rivalidad entre las leyendas de Newcastle y Manchester United
La batalla de los pesos pesados continúa
Shearer y Keane, dos de los personajes más explosivos de la época dorada de la Premier League, siguen rivalizando. La leyenda del Newcastle United lo confirmó en una charla con Dion Dublin en Nueva York, donde el ex capitán de Inglaterra habló de su relación con el temperamental ex capitán del Manchester United.
Shearer fue tajante: su mutuo rechazo se debía a la competitividad. Dijo al público: «Keane y yo nunca hemos tenido la mejor relación. No lo conozco. Pero dos de mis mejores amigos en el fútbol, Micah Richards e Ian Wright, me dicen que es un tipo estupendo. Simplemente nos enfrentamos en el campo. A él no le caí bien y yo tampoco le caí bien. Pero no me importa; no tienes que caerle bien a tus rivales, solo debes enfrentarlos».
- Getty Images Sport
Conversaciones de paz entre bastidores
Aunque Keane y Shearer siguen distanciados, sus compañeros intentan acercar posturas. Wright, quien trabaja con Keane en ITV, y Richards, compañero de Shearer en la BBC, son amigos del irlandés y han tratado de convencer a Shearer de que Keane es distinto fuera de cámara.
La situación se complica porque ambos comentan el Mundial para cadenas rivales.
El fichaje del United que nunca se dio
En 1996, Shearer estuvo a punto de fichar por el United procedente del Blackburn Rovers. Ya buscaba casa en Mánchester cuando una llamada de Kevin Keegan lo hizo recular.
El técnico del Newcastle, Kevin Keegan, lo convenció en el aeropuerto de Mánchester para que volviera a St. James' Park por 15 millones de libras, récord mundial entonces. Así, Shearer se convirtió en leyenda del noreste y su relación con Keane siguió siendo de intensa rivalidad.
- Getty Images Sport
Análisis de las posibilidades de Inglaterra en el Mundial
Shearer habló sobre la selección inglesa y sus opciones de acabar con 60 años sin títulos. Comparó la delantera actual con la de su época, con jugadores como Teddy Sheringham y Robbie Fowler, y se preguntó si el plantel tiene la profundidad necesaria para llegar lejos en Norteamérica.
Destacó la dependencia de Harry Kane y afirmó: «Tenemos a Harry, Ollie Watkins e Ivan Toney, y no es un gran grupo de delanteros centro. Dudo que la profundidad de nuestra plantilla baste para ganar el Mundial, aunque podemos llegar lejos si Harry rinde a su máximo nivel; él es nuestra superestrella. Es simple: si no marca, el torneo puede ser muy decepcionante. Me encantaría que ganara Inglaterra, pero no creo que tengamos suficiente y apuesto por Francia en la final».
Inglaterra debutará ante Croacia en Dallas, luego enfrentará a Ghana y cerrará el grupo contra Panamá.