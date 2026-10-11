Shearer destacó a la nueva pareja de centrocampistas de Arsenal, formada por Rice y Guimaraes, por su papel vital en la remontada del partido. Guimaraes, fichado este verano procedente del Newcastle United, se entendió de maravilla con Rice para marcar el gol de la victoria y culminar una fluida jugada de ataque.

«Movieron mucho mejor el balón en la segunda parte», explicó Shearer, en declaraciones recogidas por Metro. «Me pareció que todo fue un poco lento y pasivo, y algo apático en la primera parte, con demasiados pases hacia los lados; no hubo suficiente profundidad. En cuanto entró Bruno y movió un poco mejor el balón, marcó un gran gol. Declan Rice, me pareció que estuvo muy bien en la segunda parte».