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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Alan Shearer, maravillado por la nueva pareja del centro del campo del Arsenal en la remontada ante el Leeds

Arsenal
B. Guimaraes
D. Rice
Premier League
Arsenal vs Leeds
Leeds

Alan Shearer ha elogiado el impacto inmediato de Declan Rice y Bruno Guimaraes tras la impresionante remontada del Arsenal ante el Leeds United. El legendario delantero destacó cómo las sustituciones de Mikel Arteta en la segunda parte cambiaron por completo el partido y aseguraron tres puntos vitales.

  • El Arsenal logra una vital victoria de remontada ante el Leeds

    El Arsenal logró el sábado una crucial victoria de remontada sobre el Leeds para recuperarse de una decepcionante racha de resultados. James Justin abrió el marcador para el equipo de Daniel Farke en el minuto 55, poniendo al conjunto local en una situación complicada. Arteta respondió con rapidez haciendo sustituciones inmediatas para cambiar el curso del partido. La entrada de Guimaraes en lugar de Myles Lewis-Skelly resultó decisiva, ya que el Arsenal acabó remontando para sumar los tres puntos.

  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Shearer elogia el impacto de la nueva pareja en el centro del campo

    Shearer destacó a la nueva pareja de centrocampistas de Arsenal, formada por Rice y Guimaraes, por su papel vital en la remontada del partido. Guimaraes, fichado este verano procedente del Newcastle United, se entendió de maravilla con Rice para marcar el gol de la victoria y culminar una fluida jugada de ataque.

    «Movieron mucho mejor el balón en la segunda parte», explicó Shearer, en declaraciones recogidas por Metro. «Me pareció que todo fue un poco lento y pasivo, y algo apático en la primera parte, con demasiados pases hacia los lados; no hubo suficiente profundidad. En cuanto entró Bruno y movió un poco mejor el balón, marcó un gran gol. Declan Rice, me pareció que estuvo muy bien en la segunda parte».

  • Pasando página tras la impactante derrota ante el Brighton

    La sufrida victoria devolvió la calma al Arsenal tras la sorprendente derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional. Shearer señaló que el equipo se mostró inicialmente lento y pasivo en la primera parte contra el Leeds, recurriendo a demasiados pases horizontales y sin suficiente profundidad. Sin embargo, el exdelantero no tardó en descartar cualquier preocupación persistente sobre la plantilla de Arteta.

    «No me preocupan las recientes actuaciones del Arsenal», añadió Shearer. «Creo que, sobre todo en los primeros partidos después de un parón internacional, todos acaban de volver probablemente el miércoles o el jueves. Todavía no han tenido tiempo de recuperarse.

    «Simplemente creo que fue una victoria enormemente importante. No importaba cómo la consiguieran después de lo que pasó en Brighton hace tres semanas. Tenían que reaccionar y lograr una victoria. Y han conseguido hacerlo aquí.»

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    Mirando hacia Lille y Nottingham Forest

    La importante victoria eleva al Arsenal a la segunda posición de la clasificación de la Premier League, con 15 puntos en sus seis primeros partidos. Actualmente está por detrás del líder, el Manchester City, solo por diferencia de goles, aunque el City ha jugado un partido menos.

    Ahora, Arteta preparará a su plantilla para un rápido regreso a la competición europea en los próximos días. El Arsenal se enfrentará al Lille en la Champions League, antes de viajar para medirse al Nottingham Forest en la Premier League el próximo fin de semana.

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