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Alan Shearer insta al Arsenal a «fichar» a Julián Álvarez para asegurar su dominio por el título de la Premier League
Oportunidad para golpear
Shearer ha dado al Arsenal una gran esperanza de fichar a Alvarez antes del cierre del mercado de fichajes, al insistir en que el delantero del Atlético sería un fichaje ganador del título. El Arsenal sigue muy interesado en su objetivo a largo plazo, que ha expresado su deseo de dejar el club por su rival español, el Barcelona.
Sin embargo, el Atlético de Madrid se muestra, como es lógico, reacio a vender a una de sus estrellas a un rival directo, lo que abre la puerta a que el Arsenal se adelante en la operación. Metro sugiere que el delantero ha suavizado su postura sobre marchar al norte de Londres después de haber priorizado inicialmente el Camp Nou. El equipo de Mikel Arteta está explorando refuerzos ofensivos después de que el fichaje de Viktor Gyokeres por 64 millones de libras tuviera una campaña de debut irregular en el Emirates Stadium.
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Shearer apuesta por la conquista del título
El exdelantero de Inglaterra Shearer cree que el Arsenal está perfectamente posicionado para aprovechar la tensión entre el Atlético y el Barça. En declaraciones en el pódcast The Rest is Football, el máximo goleador histórico de la Premier League explicó por qué el Arsenal podría asegurarse el fichaje del campeón del mundo.
«Hemos oído hablar de mucha presión por parte de Barcelona y de la reticencia del Atlético», explicó Shearer. «Parece que su pensamiento podría ser: “Si tenemos que vender, no os vamos a vender a vosotros [Barça]”.
«Quizá haya una pequeña oportunidad o una pequeña ventana ahí para que el Arsenal se lo lleve, eso parece. Y si lo hacen, se acabó, por cierto [la lucha por el título de la Premier League]».
La afición del Atlético se vuelve contra Alvarez
La situación en torno a Alvarez tocó un nuevo fondo el domingo por la noche, cuando fue abucheado con fuerza por su propia afición durante el empate del Atlético en Liga ante el Villarreal. La hinchada está profundamente descontenta con el deseo del delantero de cerrar un polémico traspaso al Barcelona.
Alvarez ha demostrado su nivel desde su fichaje por 82 millones de libras procedente del Manchester City, con 49 goles en 107 partidos a lo largo de dos temporadas en Madrid. Pese a conquistar dos títulos de liga consecutivos durante su etapa en Inglaterra, su progresión en el Etihad Stadium se vio frenada por la presencia de la superestrella Erling Haaland.
Micah Richards también ha instado al Arsenal a poner a prueba la firmeza del Atlético, al decir: «Yo iría a por un delantero si fuera el Arsenal y todos hemos visto la situación de Alvarez en el Atlético. Su propia afición le abucheó la otra noche y hay informaciones de que quiere irse al Barcelona. Pero, ¿va a vendérselo el Atlético al Barça?
«Puede que el Arsenal tenga que meterse ahí de tapadillo y presentar una oferta. Está claro que no es feliz. Si el Arsenal tuviera a Alvarez, daría un salto de nivel».
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Llevando al Arsenal al siguiente nivel
Con Álvarez claramente incómodo en Madrid, una oferta formal del Arsenal podría ofrecer una rápida solución para todas las partes. El Arsenal ya atraviesa un gran momento después de conquistar el título de la Premier League la temporada pasada por primera vez desde 2004, además de alcanzar la final de la Champions League. La incorporación de un ganador contrastado como Álvarez no haría más que infundir aún más temor entre sus rivales nacionales.
El equipo de Arteta ya ha comenzado la defensa del título de forma perfecta, al asegurar una cómoda victoria por 3-0 sobre el recién ascendido Coventry City. Cerrar el fichaje de Álvarez antes de que se cierre el mercado supondría un impulso enorme para el resto de la temporada.
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