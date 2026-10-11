AFP
Traducido por
Alan Shearer elogia a Moises Caicedo como un mediocentro «duro» tras la goleada del Chelsea al Bournemouth
El Chelsea logra una cómoda y contundente victoria en casa
El Chelsea ofreció una actuación implacable el sábado y goleó al Bournemouth por 5-1 en la Premier League. El equipo local dominó desde el pitido inicial en Stamford Bridge y sumó tres puntos muy importantes.
Jordan Henderson abrió el marcador antes de que se cumplieran dos minutos en un debut en casa inolvidable, y Morgan Rogers amplió rápidamente la ventaja. Después, Joao Pedro marcó dos goles, con uno de Evanilson para el Bournemouth en una jugada embarullada entre ambos.
Henderson selló la contundente victoria en el minuto 70 con un magnífico lanzamiento de falta. El triunfo supuso un gran impulso para los hombres de Xabi Alonso, que ascendieron en la clasificación.
- AFP
Shearer destaca a un magnífico mediocentro defensivo
Pese al espectáculo ofensivo, Shearer centró su análisis para Match of the Day en Caicedo, que volvía a jugar. El internacional ecuatoriano solo había disputado 14 minutos esta temporada debido a una lesión en el gemelo, pero no mostró el menor síntoma de falta de ritmo.
Shearer elogió al centrocampista por encargarse del «trabajo sucio» y proteger la defensa del Chelsea. El exdelantero del Newcastle señaló que Caicedo marca una enorme diferencia para el equipo gracias a su capacidad en todas las facetas del juego.
«Los tres de arriba volvieron a estar brillantes, al igual que Jordan Henderson», explicó Shearer. «Pero Caicedo marca una gran diferencia en este Chelsea por su experiencia y su capacidad en el centro del campo, tanto en defensa como cuando recupera el balón. Hace que las cosas parezcan bastante sencillas, pero fue muy eficaz en lo que hizo».
Caicedo libera a sus compañeros de ataque
La cobertura defensiva de Caicedo resultó vital para los jugadores de ataque del Chelsea, especialmente porque dio a Henderson libertad para incorporarse al ataque. La rapidez de decisión del centrocampista quedó patente cuando inició la jugada del primer gol. Shearer destacó esa acción para ilustrar la influencia de Caicedo en el conjunto del juego.
«Es sencillo, pero la forma en que recibe el balón… lo primero que piensa es en jugar hacia delante», añadió. «El Chelsea lleva la iniciativa y la compenetración entre ambos permite a Henderson [avanzar] porque sabe quién tiene detrás, sabe que le cubren las espaldas y que está protegido. Fue un disparo maravilloso de Henderson, pero todo empieza con Caicedo recuperando el balón y jugándolo hacia delante».
- Getty Images
El Chelsea se prepara para una prueba crucial ante el Everton
La contundente victoria sobre el Bournemouth ha aupado al Chelsea al quinto puesto de la Premier League. Ahora está justo por debajo del Brentford, su rival londinense, por diferencia de goles.
Alonso y su plantilla buscarán mantener esta excelente dinámica en sus próximos partidos. El Chelsea volverá a jugar en la Premier League el próximo fin de semana, cuando visite al Everton. El esperado encuentro se disputará en el Hill Dickinson Stadium.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias