Alan Shearer da a conocer su once inicial de Inglaterra para el Mundial de 2026, dejando fuera a la estrella del Real Madrid Jude Bellingham

En una selección que sin duda suscitará debate en todo el país, Shearer ha optado por dejar fuera a algunas de las estrellas internacionales más consolidadas de Inglaterra de su once titular preferido para el Mundial de 2026. En particular, no han sido convocados la revelación del Real Madrid, Bellingham, ni el referente del Chelsea, Palmer, ya que Shearer se decanta por un centro del campo y un ataque basados en el rendimiento actual en la Premier League.

En el once elegido por Shearer, Jordan Pickford sigue bajo los palos, protegido por una defensa de cuatro formada por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa y el lateral izquierdo del Newcastle Lewis Hall. En el centro del campo, Declan Rice forma pareja con Elliot Anderson, mientras que Morgan Rogers ocupa el puesto de número 10 creativo. La línea de ataque está compuesta por Bukayo Saka y Anthony Gordon en las bandas, apoyando al capitán Harry Kane en el centro.

El once inicial de Shearer para el Mundial de Inglaterra: Pickford; James, Guehi, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane