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Alan Shearer da a conocer su once inicial de Inglaterra para el Mundial de 2026, dejando fuera a la estrella del Real Madrid Jude Bellingham
Faltan nombres destacados en el once de Shearer
En una selección que sin duda suscitará debate en todo el país, Shearer ha optado por dejar fuera a algunas de las estrellas internacionales más consolidadas de Inglaterra de su once titular preferido para el Mundial de 2026. En particular, no han sido convocados la revelación del Real Madrid, Bellingham, ni el referente del Chelsea, Palmer, ya que Shearer se decanta por un centro del campo y un ataque basados en el rendimiento actual en la Premier League.
En el once elegido por Shearer, Jordan Pickford sigue bajo los palos, protegido por una defensa de cuatro formada por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa y el lateral izquierdo del Newcastle Lewis Hall. En el centro del campo, Declan Rice forma pareja con Elliot Anderson, mientras que Morgan Rogers ocupa el puesto de número 10 creativo. La línea de ataque está compuesta por Bukayo Saka y Anthony Gordon en las bandas, apoyando al capitán Harry Kane en el centro.
El once inicial de Shearer para el Mundial de Inglaterra: Pickford; James, Guehi, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane
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Una oportunidad de oro para las estrellas emergentes
Ahora que Tuchel se prepara para dirigir a los Tres Leones en el torneo de Norteamérica, Shearer cree que la actual ventana de convocatorias supone una prueba decisiva para aquellos que no forman parte del núcleo titular. Señaló que, aunque es probable que el técnico alemán tenga ya una idea general en mente, la puerta sigue abierta a cambios de última hora.
«Thomas Tuchel, obviamente, va a hacer algunos ajustes con los jugadores que ha incorporado», declaró Shearer aBetfair. «Me gusta la idea de lo que ha hecho con la convocatoria de 35 jugadores, en el sentido de dar un poco de descanso a algunos para un partido y que el resto entre en el siguiente. Será difícil evaluar dónde estamos porque supongo que habrá muchos jugadores en cualquiera de los dos once que quizá ni siquiera estén en la plantilla de 26 jugadores que se llevará a EE. UU., México y Canadá.
«Pero lo que sí hace es dar una buena oportunidad a uno o dos. Supongo que ya tiene en mente a la gran mayoría de los que quiere llevarse, pero puede que haya un hueco para uno o dos que puedan dar un empujón de última hora».
La búsqueda del dominio mundial
Las expectativas están por las nubes ahora que Inglaterra entra en la era Tuchel. Shearer se mostró confiado en la profundidad de la plantilla, sugiriendo que el talento disponible es suficiente para poner fin de una vez por todas a la larga espera del país por un gran título desde 1966.
«Creo que Inglaterra puede ganar el Mundial», añadió. «Si nos fijamos en nuestro talento, si nos fijamos en los jugadores que compiten por un puesto, entonces sí. Si repasas la plantilla, entonces sí, Inglaterra tiene muchas, muchas posibilidades de ganarlo. Pero también las tiene Francia, y España, junto con otros que pensarán lo mismo».
«Francia tiene una enorme cantidad de talento y España también tiene una cantidad ridícula de talento. Al igual que Portugal. Todos ellos verán lo mismo que nosotros y, obviamente, solo uno puede ganarlo, pero nosotros llegamos con una oportunidad real y clara».
- AFP
¿Y ahora qué?
Durante este parón internacional, los Tres Leones se enfrentarán a Uruguay el 27 de marzo, y tres días después jugarán contra Japón. Inglaterra está encuadrada en el Grupo L del próximo Mundial, junto a Croacia, Ghana y Panamá.