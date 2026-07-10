Un mediapunta detrás del delantero. Tras fichar a Gila (Lazio) y Gonçalo Ramos (PSG), el Milan busca un refuerzo ofensivo que eleve la calidad. Las directrices siguen siendo las mismas: jóvenes, talentosos y revendibles. Kōnstantinos Karetsas, del Genk, y Kerim Alajbegović, que jugó en el Salzburgo pero pertenece al Bayer Leverkusen, encajan en ese perfil.
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Alajbegovic: el Milan contacta de nuevo con su agente; el Bayer Leverkusen ya fichó un delantero y fija el precio
IBRAHIMOVIC LO PATROCINA
El bosnio de 2007, figura en el Mundial, encanta a los rossoneri y, en especial, a Ibrahimovic. Ante los micrófonos de Fox Sports, este describió su gol a Catar: «El remate fue precioso, la técnica perfecta. Pero lo que más me impactó fue la confianza previa. Pidió el balón con seguridad, intuyó el momento. Los grandes jugadores no esperan las ocasiones, las crean. Todos hablan del gol, pero para mí no es lo más importante. Lo sorprendente es su valentía: un chico de dieciocho años en el Mundial, bajo presión, con millones de personas mirándolo, juega como si fuera el dueño del estadio. Eso es raro. Hay muchos jóvenes con talento, pero sin personalidad no sirve. Cuando lo observé, no vi a un chico esperando brillar; vi a un jugador que se creía el mejor en la cancha. Algunos dirán que apenas empieza. Quizá, pero, si mantiene esa mentalidad, este gol se recordará como el momento en que el fútbol descubrió a Kerim Alajbegović. El Mundial es la cuna de las estrellas, y hoy nació una nueva».
CONTACTOS CONTINUOS
El Milan mantiene contactos con el entorno de Alajbegović y existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Aunque hay competencia en Europa (Atalanta y Roma), el bosnio quiere jugar en el Milan y Cardinale tiene los recursos para convencerlo. Con el Bayer Leverkusen, que lo fichó en marzo por 8 millones tras cederlo en 2024 por 2, la negociación es más compleja: piden 30 millones para negociar.
EL FICHAJE DE MOREIRA Y LA FUERTE COMPETENCIA
Con 9 goles y 3 asistencias en 28 partidos de liga austriaca, Alajbegovic es, según el director deportivo Simon Rolfes, presente y futuro del Bayer: «A pesar de su corta edad, ha sido fundamental para el Salzburgo y ha mostrado un alto nivel también en la fase de clasificación de la Liga de Campeones y en la Liga Europa». Estamos seguros de que Kerim podrá desempeñar un papel importante también en el Bayer 04 Leverkusen en los próximos años». Sin embargo, no es seguro que vaya a ser así, que sea titular de inmediato y, sobre todo, que tenga futuro en la BayArena. El club ha pagado 32 millones por el extremo Afonso Moreira, del Lyon, y ya cuenta con Culbreath, Ben Seghir y Poku en esa misma zona. Esa competencia podría empujarlo a marcharse, con los grandes clubes, incluido el Milan, al acecho.
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