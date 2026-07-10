Alajbegovic: el Milan contacta de nuevo con su agente; el Bayer Leverkusen ya fichó un delantero y fija el precio

El bosnio de 2007, figura en el Mundial, encanta a los rossoneri y, en especial, a Ibrahimovic. Ante los micrófonos de Fox Sports, este describió su gol a Catar: «El remate fue precioso, la técnica perfecta. Pero lo que más me impactó fue la confianza previa. Pidió el balón con seguridad, intuyó el momento. Los grandes jugadores no esperan las ocasiones, las crean. Todos hablan del gol, pero para mí no es lo más importante. Lo sorprendente es su valentía: un chico de dieciocho años en el Mundial, bajo presión, con millones de personas mirándolo, juega como si fuera el dueño del estadio. Eso es raro. Hay muchos jóvenes con talento, pero sin personalidad no sirve. Cuando lo observé, no vi a un chico esperando brillar; vi a un jugador que se creía el mejor en la cancha. Algunos dirán que apenas empieza. Quizá, pero, si mantiene esa mentalidad, este gol se recordará como el momento en que el fútbol descubrió a Kerim Alajbegović. El Mundial es la cuna de las estrellas, y hoy nació una nueva».



