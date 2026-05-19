Así lo indica un artículo del diario *Bild*. Según este, el seleccionador de la DFB, de 38 años, le habría dicho al portero del Hoffenheim en una llamada privada que no será titular en el torneo de verano.
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¡Al parecer, ya se ha tomado una decisión! Oliver Baumann ya ha recibido la amarga noticia sobre el Mundial, con una reacción digna de mención
Neuer, del Bayern Múnich, ocupará la portería alemana y reemplazará al portero que brilló en la fase de clasificación.
Para Baumann, la noticia es un duro golpe: con 35 años, había mantenido un nivel sólido y parecía haber conquistado la titularidad. Sin embargo, cede el puesto porque el nombre de Neuer sigue siendo intocable y su reciente estado de forma, excelente.
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Baumann demostró ser un buen compañero de equipo
Baumann demostró ser un auténtico jugador de equipo. Según el periódico sensacionalista, el guardameta del Hoffenheim garantizó al seleccionador, pese al amargo descenso, que seguiría a disposición de Alemania en el Mundial, aunque fuera como rival.
Sin embargo, convocar a Neuer, quien ya cumplió 40 años, implica un riesgo deportivo que podría alterar los planes de Nagelsmann antes même del inicio del torneo. El cuerpo del exguardameta, retirado en 2024, vuelve a enviar señales de alarma.
Precisamente el pasado fin de semana, en su último partido oficial antes de la convocatoria, Neuer tuvo que retirarse antes de tiempo por problemas en la pantorrilla izquierda, una lesión que ya le ha dejado en el banquillo en varias ocasiones.
¿Neuer volverá ya en la final de la Copa?
Según *Bild*, el capitán del Bayern llegó al recinto del club el lunes a las 9:58, pero no para entrenar. Neuer se encerró en el centro de alto rendimiento para recibir tratamiento, mientras sus compañeros entrenaban a mediodía.
A pocos días de la final de la Copa y del viaje a Norteamérica, el campeón no quiere riesgos. Según el informe, no se trata de una lesión muscular estructural, como un desgarro fibrilar.
Así se mantiene viva la esperanza de un pronto regreso. El sábado el Bayern jugará la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart, y Neuer podría estar en el Olímpico de Berlín para dejar huella antes del Mundial.
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El último partido internacional de Neuer fue el 5 de julio de 2024.
Sería el desenlace provisional de uno de los giros más sorprendentes en la historia reciente de la DFB. Neuer anunció su retiro de la selección el 21 de agosto de 2024, tras 124 partidos, y la derrota 1-2 ante España en cuartos de la Euro parecía confirmarlo.
Tras la goleada 5-1 del Bayern al Colonia, el campeón del mundo en 2014 se mostró relajado y ambiguo. Al preguntarle por los rumores, respondió: «Estoy totalmente tranquilo. Hoy celebramos el título y la próxima semana tengo una final de Copa importante, así que no es un tema para mí».
Sin embargo, al ser consultado sobre un posible regreso a la selección, sonrió y evitó responder: «Eso no os incumbe».