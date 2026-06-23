¡Al parecer, ya hubo primeras conversaciones! ¿Fichará el VfB Stuttgart a una promesa del BVB?

A pesar de ser considerado uno de los mayores talentos alemanes en su posición, este jugador de 20 años apenas ha tenido oportunidades en Dortmund. En el lateral izquierdo compite con Daniel Svensson y Ramy Bensebaini, y este verano llegó Kaua Prates, de solo 17 años, para aumentar la competencia.

Por eso, han surgido rumores de que el BVB podría usarlo como moneda de cambio para bajar el precio de traspaso de Said El Mala, jugador que sigue de cerca. Pero el 1. FC Köln no parece entusiasmado con la idea.

Kabar, de 20 años, ha jugado solo seis partidos con el Dortmund y tiene contrato hasta 2028.