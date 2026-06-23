Según el periódico portugués A Bola, Palhinha ha pedido a sus asesores que cierren cuanto antes un acuerdo con el FC Bayern u otros interesados para definir de una vez su futuro.
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Al parecer, solo hay dos opciones: Joao Palhinha podría marcharse urgentemente del FC Bayern
Palhinha tiene dos opciones: quedarse en el Tottenham tras la cesión o volver al Sporting de Lisboa, escenario que le agrada, según A Bola.
Por ahora no hay avances, pues el Bayern no baja de los 25 millones de cláusula y esa cifra parece alta tanto para el Sporting como para los Spurs. Tottenham cuenta con una opción de compra de 26 a 30 millones, pero prefiere seguir negociando con el Bayern.
Tras asegurar la permanencia, Palhinha y el técnico Roberto De Zerbi expresaron su deseo de seguir trabajando juntos. «Desde el primer día me siento como en casa. La afición, el público, un club de primera: ¿quién no querría jugar en el Tottenham y quedarse? Aquí tengo todo lo que necesito», afirmó Palhinha. Y De Zerbi añadió: «Sí, ¡quiero que se quede, al 100 %!».
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Joao Palhinha podría ser la clave del FC Bayern para un fichaje sorpresa.
El acuerdo con el rico club de la Premier League parece cuestión de tiempo y de fijar el traspaso. Además, el campeón histórico seguiría interesado en Lucas Bergvall, talentoso mediocampista del Tottenham que no está contento con De Zerbi.
En cambio, la situación con el Sporting es más compleja: se espera la salida del capitán y mediocampista Morten Hjulmand. Además de Palhinha, el favorito para el mediocampo defensivo es Sergi Altimira, del Real Betis; no obstante, según A Bola, su prioridad es fichar por el RB Leipzig de la Bundesliga. El Sporting ya recibió una negativa del Betis tras ofrecer 17 millones, y la propuesta de ceder de nuevo a Palhinha con obligación de compra no convence al Bayern.
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El FC Bayern va a salir muy mal parado con la venta de Palhinha
Sea como sea, el Bayern Múnich perderá con Palhinha. Llegó en verano de 2024, con un año de retraso y sin Thomas Tuchel, quien lo había pedido como “Holding Six”. Costó 51 millones de euros, pero nunca los justificó bajo Vincent Kompany.
Su primera temporada fue decepcionante por lesiones y por quedar atrás en la jerarquía del medio campo, detrás de Kimmich, Goretzka y Pavlovic. Disputó solo 25 partidos, sin participar en goles, recibió una roja y sumó 986 minutos, suficiente para que el Bayern decidiera cederlo.
Sin embargo, su cesión a Londres fue un éxito personal: aunque los Spurs, de forma inesperada, cayeron a la parte baja de la Premier y sufrieron hasta la última jornada para evitar el descenso, Palhinha fue uno de los pocos rayos de luz en una plantilla en crisis. En 45 partidos oficiales marcó siete goles y dio tres asistencias; su tanto en la última jornada ante el Everton le dio la permanencia al Tottenham.