Al parecer, solo hay dos opciones: Joao Palhinha podría marcharse urgentemente del FC Bayern

Palhinha tiene dos opciones: quedarse en el Tottenham tras la cesión o volver al Sporting de Lisboa, escenario que le agrada, según A Bola.

Por ahora no hay avances, pues el Bayern no baja de los 25 millones de cláusula y esa cifra parece alta tanto para el Sporting como para los Spurs. Tottenham cuenta con una opción de compra de 26 a 30 millones, pero prefiere seguir negociando con el Bayern.

Tras asegurar la permanencia, Palhinha y el técnico Roberto De Zerbi expresaron su deseo de seguir trabajando juntos. «Desde el primer día me siento como en casa. La afición, el público, un club de primera: ¿quién no querría jugar en el Tottenham y quedarse? Aquí tengo todo lo que necesito», afirmó Palhinha. Y De Zerbi añadió: «Sí, ¡quiero que se quede, al 100 %!».