El delantero de 19 años rechazó la semana pasada una oferta del FC Brentford, tras el acuerdo entre el club inglés y el Colonia para su traspaso este verano. Según el Express, su negativa ha dejado «perplejos» a los responsables del FC.
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Al parecer, Said El Mala ha dejado «atónito» al 1. FC Köln
De haberse concretado la venta, el Colonia habría recibido 50 millones de euros (45 millones de indemnización base y 5 millones en bonificaciones accesibles). Sería la cifra más alta de su historia, más un 15 % de una futura venta. Según varios medios, el director deportivo Thomas Kessler aceptó la propuesta.
El jugador iba a firmar con el Brentford hasta 2030 y ganar cuatro millones de euros por temporada, pero su entorno, liderado por su madre Sabrina El Mala, tumbó la operación antes del plazo límite del viernes. Según Sky, El Mala aguarda una oferta de un club más grande; su futuro, de momento, está “completamente abierto”. Se rumorea que el BVB, rival en la Bundesliga, podría volver a ficharlo.
Para ambos clubes el fichaje habría sido récord: El Mala superaría los 29 millones que el Colonia cobró por Modeste en 2018, mientras que en Brentford rebasaría los 42,8 millones pagados por Ouattara.
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Said El Mala tiene contrato con el 1. FC Köln hasta 2030
La negativa de El Mala a cerrar el acuerdo complica la planificación del Colonia para la próxima temporada; según Express, «ha afectado profundamente a todos» en el club. Este verano se prevé una reestructuración importante, pues varios jugadores podrían marcharse. Con los millones de El Mala, los fichajes habrían sido más sencillos.
Además, preocupa que El Mala, cuyo contrato vence en 2030, siga dudando y retarde su salida hasta el cierre del mercado, lo que forzaría al Colonia a rebajar el precio y a actuar con prisas.
El Mala no solo despertó el interés de los Bees con su gran temporada de debut en la Bundesliga; el Bayern Múnich también lo seguía. El Brighton & Hove Albion, dirigido por el alemán Fabian Hürzeler, se perfiló como favorito, pero los Seagulls no quisieron pagar los 50 millones exigidos por el Effzeh y solo ofrecían 35.
Said El Mala no ha entrado en la convocatoria de Alemania para el Mundial
En su primera temporada con el Effzeh, El Mala fue clave para evitar el descenso: jugó los 34 partidos de la Bundesliga, marcó 13 goles y dio cinco asistencias. Aun así, no logró un lugar en el Mundial con la selección alemana.
«Ha jugado una gran segunda vuelta, ha marcado bien», declaró el seleccionador Julian Nagelsmann en la rueda de prensa de convocatoria a finales de mayo, aunque también explicó las razones por las que finalmente no lo citó. «Por supuesto, encaja muy bien en el estilo de juego del Colonia. La pregunta era: ¿está ya preparado para nuestro estilo de juego en otra zona de ataque? Si se mira el mapa de calor del Colonia, se ve que está cerca de la propia portería».
Tras la lesión de Lennart Karl, poco antes del inicio del torneo, Nagelsmann convocó a Assan Ouedraogo, del Leipzig, en lugar de El Mala.