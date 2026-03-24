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Al parecer, Neymar pasó «casi 24 horas jugando al póquer online con apuestas altas» tras quedar descartado para el último partido del Santos por motivos de «gestión de la carga de trabajo»
Una partida de póquer desata una nueva polémica
El reciente empate a 0-0 del Santos contra el Cruzeiro destacó por la ausencia de su estrella más destacada. Aunque el club informó oficialmente de que el jugador de 34 años no participaría por motivos de «gestión de la carga de trabajo» —un protocolo diseñado para controlar la intensidad de los entrenamientos y prevenir lesiones—, las informaciones de LeoDias apuntan a otra versión. Se alega que el delantero pasó aproximadamente 24 horas participando en un torneo de póquer online que se celebró entre el viernes y el domingo. Con entradas que superaban los 5.000 dólares, Neymar habría realizado al menos cuatro reentradas solo el sábado, lo que supuso un total de más de 20.000 dólares en cuotas solo para permanecer en el juego.
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«Es hora de hacer lo que más me gusta»
La afición de Neymar por el póquer está bien documentada y se remonta a hace más de una década. Desde 2014, ha pasado de ser un jugador ocasional a convertirse en una figura destacada en el mundo del juego, llegando incluso a llamar a su perro «Poker» y a ejercer como embajador de marca de gran repercusión mediática para importantes plataformas. A pesar de su entusiasmo, esta afición se ha entremezclado con su vida profesional de formas controvertidas. En marzo de 2023, mientras se recuperaba de una lesión de tobillo en el PSG, perdió la famosa suma de 1 millón de euros en solo dos horas durante una retransmisión en directo. Más recientemente, en 2024, fue objeto de críticas por jugar al póquer online en su teléfono durante una fiesta para su hija Mavie.
La estrella del Santos ha confirmado que sí jugó en el torneo de póquer durante el fin de semana, y le dijo a LeoDias: «Por desgracia, estos últimos días, debido a la gestión de la carga de trabajo, no he podido jugar, así que he tenido este tiempo para hacer lo que más me gusta, que es jugar un poco al póquer, además del fútbol».
El futuro internacional pende de un hilo
El momento en que se produce este último incidente es especialmente delicado, ya que Carlo Ancelotti está preparando a la selección brasileña para los amistosos y el Mundial de 2026. Neymar brilló por su ausencia en la última convocatoria, pero varias figuras legendarias han salido en su defensa, entre ellas Romario.
El héroe del Mundial de 1994 también ha instado a Ancelotti a reconsiderar su decisión, diciendo: «Preste atención, señor. Un jugador estrella tiene que jugar. La selección brasileña es lo mejor. La preparación para el Mundial dura un mes, tiempo suficiente para que un deportista se recupere. Es mejor contar con un jugador estrella como Neymar, aunque no esté al 100 %, que convocar a otro. El talento no debe desperdiciarse. Y un entrenador nunca puede prescindir de él. Sigo esperando ver a Neymar demostrar en el Campeonato Brasileño que merece estar en la selección y traer a casa el sexto título».
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¿Y ahora qué?
El empate ante el Cruzeiro, colista de la clasificación, deja al Santos en una situación complicada. Actualmente ocupa el puesto 16 de la tabla tras haber sumado solo una victoria en ocho partidos esta temporada. Su próximo rival será el Remo-PA el 2 de abril, y se espera que Neymar sea titular y tenga un impacto inmediato para ayudar a su equipo a remontar en la clasificación.