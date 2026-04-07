Según informa el periódico francés L'Equipe, las negociaciones entre el club y el jugador se habrían intensificado considerablemente en las últimas semanas. Al parecer, ya no queda mucho para llegar a un acuerdo; solo quedan por aclarar los últimos detalles.
Traducido por
¡Al parecer, los grandes clubes se han quedado con las manos vacías! El Liverpool estaría a punto de renovar a su estrella defensiva
El informe no aclara por cuánto tiempo firmará Konate con los Reds, pero al menos parece seguro que el Liverpool se adelanta a una salida sin indemnización de su estrella defensiva. Al fin y al cabo, el jugador de 26 años podría haber abandonado el club de la Premier League sin indemnización, dado que su contrato expiraba al final de la temporada.
En caso de renovación, también se quedarían con las manos vacías los numerosos clubes europeos de primer nivel a los que se les había atribuido interés en fichar a Konate en los últimos meses. Sobre todo el Real Madrid habría tenido al defensa central en lo más alto de su lista de deseos.
En el Real Madrid podrían perder este verano a dos pilares defensivos de larga trayectoria: David Alaba y Antonio Rüdiger. La salida del austriaco se da por casi segura tras el fin de su contrato, mientras que el futuro del internacional alemán, cuyo contrato también expira, sigue siendo incierto.
- Getty
Parece que el Bayern también entra en la puja por Konate
Al parecer, el FC Bayern de Múnich también se había interesado por Konate para evitar una posible marcha del líder de la defensa, Dayot Upamecano. Sin embargo, el francés ya ha renovado su contrato con el campeón alemán.
Konate juega en los Reds desde 2021, cuando fichó por el Liverpool procedente del RB Leipzig por un traspaso de 40 millones de euros. En la temporada actual, ha sido titular habitual bajo las órdenes del entrenador Arne Slot: ha marcado dos goles en 42 partidos en todas las competiciones.
Ibrahima Konaté en el Liverpool FC: estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Tarjetas amarillas
Premier League
29
1
6
Liga de Campeones
8
1
-
Copa de Inglaterra
4
-
1
Community Shield
1
-
1