El informe no aclara por cuánto tiempo firmará Konate con los Reds, pero al menos parece seguro que el Liverpool se adelanta a una salida sin indemnización de su estrella defensiva. Al fin y al cabo, el jugador de 26 años podría haber abandonado el club de la Premier League sin indemnización, dado que su contrato expiraba al final de la temporada.

En caso de renovación, también se quedarían con las manos vacías los numerosos clubes europeos de primer nivel a los que se les había atribuido interés en fichar a Konate en los últimos meses. Sobre todo el Real Madrid habría tenido al defensa central en lo más alto de su lista de deseos.

En el Real Madrid podrían perder este verano a dos pilares defensivos de larga trayectoria: David Alaba y Antonio Rüdiger. La salida del austriaco se da por casi segura tras el fin de su contrato, mientras que el futuro del internacional alemán, cuyo contrato también expira, sigue siendo incierto.