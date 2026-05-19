Así lo informa el Kölner Stadt-Anzeiger. Según el medio, crece el interés por una espectacular operación para recuperar a Özcan.
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Al parecer, las negociaciones ya están en marcha: ¿seguirá Salih Özcan en la Bundesliga tras su salida del BVB?
Aunque en el entorno del Colonia ya se escuchan las habituales voces pesimistas que afirman que el mediocampista defensivo de 28 años es, en términos salariales, demasiado caro para los «corderos», la realidad es otra: según el informe, ya ha habido un intercambio directo e intenso entre los directivos del FC y el jugador. Sin embargo, aún no se ha mencionado ninguna cifra concreta.
Özcan se despidió hace poco del Borussia Dortmund tras cuatro años allí. No es secreto que este colono de nacimiento, que vistió la camiseta del FC durante casi 15 años antes de su marcha en el verano de 2022 (incluida una cesión temporal al Holstein Kiel), ha dejado su corazón en la ciudad de la catedral.
Se rumorea que, en ciertas condiciones, el internacional consideraría regresar al club de su corazón. Además, deportivamente necesita dejar atrás una temporada frustrante: con el entrenador del BVB, Niko Kovac, apenas jugó y pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo. En la selección turca, en cambio, sus cualidades son reconocidas y ya fue convocado para el próximo Mundial.
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Al parecer, Özcan tiene varios interesados.
Sin embargo, el FC no es el único interesado. Tras el fracaso de su fichaje por el Genoa el invierno pasado, ahora el Werder Bremen habría mostrado interés. También circulan rumores sobre clubes turcos de primera línea.
Para el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, el contacto con Özcan nunca se ha interrumpido. Si todos los órganos del club dan luz verde, el acuerdo podría cerrarse rápidamente.
Con 177 partidos en la Bundesliga, 28 internacionales y 19 en la Liga de Campeones, Özcan aportaría la experiencia y el liderazgo que necesita el plantel. Además, como mediocentro defensivo y ofensivo, resolvería de un plumazo dos de los principales problemas del Colonia.
¿Cambios en el centro del campo del Colonia?
La permanencia del Colonia activó la obligación de fichar a Tom Krauß, quien finalmente firmará por el Mainz 05. También se confirmó la continuidad de Isak Johannesson. Sin embargo, pese a que Denis Huseinbasic tiene contrato hasta 2027, el club aceptará ofertas por él si llegan.
La continuidad del joven talento de 19 años Felipe Chávez también está en el aire: solo jugó 108 minutos en la segunda vuelta, así que parece dudoso que el FC ejerza la opción de compra de unos cinco millones de euros acordada con el Bayern, que incluye derecho de recompra del club bávaro.
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El Colonia quiere fichar a dos nuevos jugadores para el centro del campo
Por eso, Kessler ya busca alternativas: se esperan dos nuevos fichajes para el centro del campo. El internacional sub-21 danés Silas Andersen (BK Häcken) sonó en invierno, pero renovó en Suecia.
Además, suenan rumores románticos sobre un posible regreso de Ellyes Skhiri, aunque el tunecino tiene 31 años, está vinculado al Eintracht de Fráncfort hasta 2027 y genera dudas económicas en el FC.