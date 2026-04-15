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Oliver Maywurm

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Al parecer, Frank Lampard también es candidato. ¿Tomará Marco Rose las riendas de un equipo que complica al Arsenal?

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Newcastle vs Bournemouth
Bournemouth
M. Rose
A. Iraola

Marco Rose podría volver pronto a los banquillos y hacerse cargo del AFC Bournemouth, equipo de la Primera División inglesa.

Sky Sport informa que Rose es uno de los principales candidatos para sustituir a Andoni Iraola como entrenador del undécimo clasificado de la Premier League a partir del verano.

  • Rose, de 49 años y sin equipo desde que dejó el RB Leipzig en marzo de 2025, ya ha mantenido conversaciones con el Bournemouth.

    También suena la leyenda inglesa Frank Lampard, quien a punto está de devolver al Coventry City a la Premier League.

    Además, el club considera a Kieran McKenna, del Ipswich Town, e Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano.

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  • Marco Rose 2025getty

    Marco Rose se enfrentaría a un difícil reto en Bournemouth

    Quien asuma el banquillo del Bournemouth tendrá un gran desafío. Desde su llegada en 2023, Iraola ha consolidado a los Cherries en la Premier League y los ha mantenido lejos del descenso. La temporada pasada, el equipo aspiró a puestos europeos y acabó noveno. A seis jornadas del final de la presente campaña, solo le separan tres puntos del sexto lugar que da acceso a la Europa League.

    El club confirmó el martes su salida, ya que su contrato vence este verano. «Es el momento adecuado para marcharme», afirmó el técnico, cuyo nombre suena para el Athletic de Bilbao, donde jugó durante años.

    En uno de sus últimos encuentros, el sábado pasado, los Cherries vencieron 2-1 al líder Arsenal con goles de Junior Kroupi y Alex Scott, y obligaron a los Gunners a seguir luchando por el título.

  • Últimamente se ha hablado de Marco Rose en relación con el Eintracht de Fráncfort

    El cargo en el Bournemouth sería la primera experiencia de Rose como entrenador fuera de Alemania y Austria. Tras dos años al frente del RB Salzburgo, llegó a la Bundesliga en 2019 y, después de dos temporadas en el Borussia Mönchengladbach, fichó por el Borussia Dortmund. Sin embargo, tras un solo año en el BVB, tuvo que marcharse.

    Meses después fichó por el RB Leipzig, su club más reciente, donde permaneció algo más de dos años. Desde entonces su nombre ha sonado cada vez que un equipo de la Bundesliga buscaba técnico, como en enero, cuando se le mencionó para sustituir a Dino Toppmöller en el Eintracht de Fráncfort; sin embargo, el SGE escogió a Albert Riera.


  • Marco Rose: resumen de sus etapas como entrenador


    Periodo

    Carga

    Equipo

    Agosto de 2009

    Segundo entrenador

    FSV Mainz 05

    2010-2012

    Segundo entrenador

    FSV Mainz 05 II

    2012–2013

    Entrenador

    Lok Leipzig

    2013 a 2015

    Entrenador

    RB Salzburgo Sub-16

    2015 a 2017

    Entrenador

    RB Salzburgo Sub-18

    2017-2019

    Entrenador

    RB Salzburgo

    2019-2021

    Entrenador

    Borussia Mönchengladbach

    2021 a 2022

    Entrenador

    Borussia Dortmund

    2022 a 2025

    Entrenador

    RB Leipzig


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