Getty
Traducido por
Al-Nassr recibe un enorme impulso táctico antes de la última búsqueda de Cristiano Ronaldo de la Champions League
Ronaldo se prepara para regresar a la Liga de Campeones de Asia
Ronaldo se dispone a afrontar lo que podría ser su última campaña en la principal competición asiática de clubes, la AFC Champions League Elite 2026-27. El delantero del Al-Nassr está decidido a levantar el trofeo antes de poner fin a su legendaria carrera.
Se espera que el técnico Postecoglou gestione las rotaciones de la plantilla y limite los minutos de las principales estrellas durante el partido de la Saudi Pro League de este sábado contra el Al-Khaleej. La decisión llega antes de su estreno continental del martes 15 de septiembre ante el Al Ain.
El Al-Nassr también podría recibir un importante impulso táctico para el choque. El extremo Coman aspira a recuperarse rápidamente de una leve lesión en los isquiotibiales para jugar junto a Ronaldo.
- Getty Images Sport
Coman apunta a un regreso clave tras su lesión
Coman sufrió un problema en los isquiotibiales durante el reciente partido de Al-Nassr contra Al-Ittihad. Sin embargo, las pruebas diagnósticas trajeron noticias positivas, ya que una resonancia magnética confirmó que el internacional francés solo sufrió un desgarro leve.
Según el medio saudí Arriyadiyah, el cuerpo médico de Al Nassr podría dar luz verde al regreso del extremo a tiempo para el partido contra Al Ain. Mientras continúa con su protocolo de recuperación en el campo de entrenamiento, ya ha sido descartado para el partido de liga del sábado.
Coman ha tenido un inicio de temporada frustrante, sin marcar ni asistir en seis apariciones. No obstante, su capacidad para el uno contra uno en situaciones de aislamiento y su aporte en el servicio siguen siendo componentes vitales del ataque junto a Ronaldo.
'Señor Champions League' busca la última corona asiática
Tras ganarse en Europa el apodo de «Mr. Champions League» al levantar cinco títulos, Ronaldo está deseando añadir un trofeo asiático a su palmarés. La temporada 2026-27 representa su tercera participación en el torneo con el Al-Nassr.
Su primera campaña completa, en la 2023-24, terminó con la decepción de caer en cuartos de final en los penaltis ante el posterior campeón, el Al Ain, pese a que el delantero firmó seis goles y dos asistencias en nueve partidos.
Ronaldo logró unos registros individuales aún mejores al año siguiente, con ocho goles en ocho partidos. Sin embargo, el conjunto japonés Kawasaki Frontale puso fin al recorrido del Al Nassr en las semifinales con una victoria por 3-2.
- AFP
Las estrellas descansadas centran su atención en la redención continental
Antes de iniciar su campaña asiática, el Al-Nassr debe afrontar primero la jornada 7 de la Saudi Pro League contra el Al-Khaleej. Postecoglou protegerá a sus estrellas principales para garantizar que lleguen en plena forma al examen continental de entre semana.
Con Ronaldo habiendo señalado que esta campaña podría ser la última como profesional en activo, lo que está en juego no podría ser mayor. Volver a unir fuerzas con un Coman en plenitud podría ofrecer la fórmula ideal para el éxito ante un rival conocido como el Al Ain.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias