Ronaldo se dispone a afrontar lo que podría ser su última campaña en la principal competición asiática de clubes, la AFC Champions League Elite 2026-27. El delantero del Al-Nassr está decidido a levantar el trofeo antes de poner fin a su legendaria carrera.

Se espera que el técnico Postecoglou gestione las rotaciones de la plantilla y limite los minutos de las principales estrellas durante el partido de la Saudi Pro League de este sábado contra el Al-Khaleej. La decisión llega antes de su estreno continental del martes 15 de septiembre ante el Al Ain.

El Al-Nassr también podría recibir un importante impulso táctico para el choque. El extremo Coman aspira a recuperarse rápidamente de una leve lesión en los isquiotibiales para jugar junto a Ronaldo.