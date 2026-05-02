Al Manchester United se le recomienda fichar a Micky van de Ven, mientras Nicky Butt revela si cree que los Red Devils podrán contratar a Luis Enrique como nuevo entrenador

En declaraciones a Paddy Power, Butt destacó que Van de Ven es el defensa moderno ideal. Según él, su velocidad y fuerza aportarían la solidez que el United ha echado de menos en momentos de esta temporada.

«Micky van de Ven es un jugador excelente», explicó. «Tener un central zurdo es fantástico para el equilibrio del equipo. Tienen a Martínez, y aunque se puede discutir lo bueno que es, aporta equilibrio al equipo.

Martínez tiene la zurda y sabe pasar el balón, pero Van de Ven es similar, aunque más rápido, corpulento y potente. Yo me fijaría en él ya. Cuando bajen de categoría, muchos equipos los ficharán por poco dinero, pues tendrán que deshacerse de ellos debido a sus altos sueldos y a que la mayoría no tendrá cláusulas de descenso en su contrato».