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«Al Manchester City le costará retener a Rodri» si el Real Madrid se interesa por él, y un exjugador y exentrenador de los Blues prevé que más estrellas sigan a Pep Guardiola y dejen el Etihad
Rodri, madrileño, podría volver a sus orígenes.
Tras diez años repletos de títulos en Inglaterra, el legendario entrenador catalán Guardiola ha rescindido su contrato y ha dejado atrás las tensiones propias de la gestión de un equipo de la Premier League. Ahora está deseando disfrutar de un merecido descanso.
Su exayudante Enzo Maresca, llamado a sucederlo, asumirá el reto de continuar su legado.
Querrá dejar su propia huella en la plantilla de los Blues, y se especula con movimientos de entrada y salida del Etihad de cara a la próxima ventana de fichajes, que se abre el 15 de junio. Desde hace tiempo se rumorea que el internacional español Rodri está despertando el interés de su país natal.
El madrileño, ex del Atlético, cumplirá 30 años pronto y no ha sido el mismo tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024. Quizá aproveche la ocasión para volver a sus raíces y unirse a los «Galácticos» en el Santiago Bernabéu.
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¿Autorizará el Manchester City la venta de Rodri en el mercado de fichajes de verano?
Al ser preguntado sobre si tal cambio podría ser sancionado, el exjugador y exentrenador del City, Reid —en declaraciones a GOAL durante la mayor subasta del mundo dedicada a la Copa del Mundo, organizada por BUDDS, la casa de subastas especializada en objetos deportivos más importante del Reino Unido—, afirmó: «Antes de la lesión, estoy de acuerdo contigo, la rotura de ligamentos cruzados es una lesión grave; yo ya sufrí una. La medicina actual es otra cosa, ¡me hicieron un gran trabajo! Es un jugador de calidad. Se rumorea que el Real Madrid está interesado.
«Como es español, si el Real Madrid llama, al City le costará retenerlo. Pero es un jugador de calidad y estoy convencido de que volverá tan en forma como siempre».
¿Seguirán más estrellas los pasos de Guardiola y abandonarán el Etihad?
Rodri, con cuatro Premier Leagues y una Champions League, no es la única estrella del City cuya salida se rumorea. También se dice que el defensa portugués Rubén Dias valora sus opciones.
Al preguntarle si otros jugadores podrían seguir a Guardiola, Reid añadió: «Habrá cambios; son inevitables. El reinado de Pep en el City ha sido excepcional, pero con un nuevo técnico es lógico que lleguen modificaciones. Así es el fútbol.
La salida de Sir Alex Ferguson transformó el Manchester United durante años; estas cosas ocurren y lo importante es cómo se gestionan. El City sigue teniendo grandes jugadores, pero llegará un nuevo régimen.
«Me parece fascinante. Estoy centrado en el Mundial, pero la próxima Premier será increíble. Habrá cambios en varios banquillos y la temporada promete».
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La lucha por la gloria en el Mundial acapara toda la atención
Rodri y Dias disputan el Mundial 2026 con España y Portugal, dos de las favoritas. Si ganan, pasarán a la historia.
En el futuro, esos recuerdos despertarán gran interés entre los aficionados de todo el mundo. Este verano, los coleccionistas podrán adquirir objetos históricos, como las camisetas de Martin Peters y Alan Ball de la final de 1966 y la medalla de oro que Pelé recibió en 1958 tras llevar a Brasil a su primer triunfo.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, con una fase online desde el 2 de junio. Más información aquí; para una valoración gratuita de objetos deportivos, haga clic aquí.