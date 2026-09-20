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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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¿Al Madrid o al Barcelona? Una leyenda de Inglaterra: Mourinho hará lo mismo que Carrick con la joya del United

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Viajó a España y comunicó al Manchester United su deseo de marcharse

Steven Gerrard, exestrella del Liverpool, insiste en que el Manchester United es el mejor lugar para el joven talento JJ Gabriel y cree que el técnico de los Red Devils, Michael Carrick, hará debutar al jugador de 15 años si está listo para participar con el primer equipo.

Gabriel sorprendió al Manchester United esta semana al pedir marcharse del club, y ya ha viajado a España para mantener conversaciones con el Barcelona. No obstante, el Real Madrid también se mueve para superar a su rival de LaLiga y ganar esta operación, según lo recogido por el sitio Metro.

Gabriel está considerado uno de los talentos jóvenes más destacados, pero el entorno del jugador buscaba su ascenso al primer equipo del United y se mostró molesto por la falta de respuesta del entrenador Carrick a ello.

Gabriel aún no ha participado con el primer equipo del Manchester United, pese a que se esperaba que fuera incluido en la convocatoria de Carrick contra el Brighton en la Carabao Cup, antes de que informara al club de su deseo de marcharse.

  • ¿El fichaje por el Real Madrid? Una advertencia contundente

    El excapitán del Liverpool, Gabriel, advirtió de que el traspaso a Madrid plantearía problemas similares en lo que respecta al camino hacia el juego regular con el primer equipo.

    Explicó a la cadena TNT Sport: "No se trata solo de este caso. En general, en este deporte me da miedo la posibilidad de precipitar el desarrollo de los jugadores jóvenes o de forzarlos a construir una carrera profesional".

    Y afirmó: "JJ Gabriel es un caso particular cuyos detalles desconozco, pero si observamos el panorama completo, juega en uno de los clubes más grandes del mundo. Tienen una historia rica y una tradición arraigada en la producción de grandes jugadores. Habrá personas importantes entre bastidores en el Manchester United, pero lo más importante para mí es que se cuenta con un entrenador inglés (Michael Carrick) y un segundo entrenador inglés (Steve Holland) que querrán protegerlo cuando llegue el momento adecuado y cuando consideren que está listo, pero cuando sientan que está listo lo harán jugar".

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  • Mourinho tomará la misma decisión que Carrick

    Gerrard continuó: "No es solo esta situación, sino en el juego en general. Los talentos tienen padres, agentes e influencias externas que los obligan a apresurarse demasiado pronto, y eso puede afectar la carrera profesional del chico".

    Y subrayó: "Eso añadirá una presión enorme, y si fueras otro club analizando esta situación, pensarías en ti mismo. Sí, este joven es un gran talento, pero ¿quieres cargar con el peso y el ruido que lo rodean?".

    Gerrard explicó: "Aunque Gabriel se marchara al Real Madrid ahora mismo, ¿lo haría jugar Mourinho directamente, o trabajaría para motivarlo e impulsarlo hacia adelante? Como saben, estos grandes entrenadores solo hacen jugar a los jóvenes cuando están listos para aportar al equipo. En mi opinión, deben preocuparse por la salud del chico y cuidarlo, y el Manchester United es capaz de proporcionar eso, pues tienen historial en este ámbito".

    Y dijo: "No sé qué le dijeron o le prometieron en secreto, pero desde mi punto de vista, me parece que hay quien lo presiona y precipita las cosas. Y no creo que esto beneficie a este chico de ninguna manera".

    Concluyó: "Soy un fuerte competidor del Manchester United, pero lo he seguido desde lejos. Hay entrenadores y personas de primer nivel. Conozco bien a Michael Carrick, y si este joven estuviera listo, habría tenido la oportunidad de jugar".

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