¿Al Madrid o al Barcelona? Una leyenda de Inglaterra: Mourinho hará lo mismo que Carrick con la joya del United

Steven Gerrard, exestrella del Liverpool, insiste en que el Manchester United es el mejor lugar para el joven talento JJ Gabriel y cree que el técnico de los Red Devils, Michael Carrick, hará debutar al jugador de 15 años si está listo para participar con el primer equipo.

Gabriel sorprendió al Manchester United esta semana al pedir marcharse del club, y ya ha viajado a España para mantener conversaciones con el Barcelona. No obstante, el Real Madrid también se mueve para superar a su rival de LaLiga y ganar esta operación, según lo recogido por el sitio Metro.

Gabriel está considerado uno de los talentos jóvenes más destacados, pero el entorno del jugador buscaba su ascenso al primer equipo del United y se mostró molesto por la falta de respuesta del entrenador Carrick a ello.

Gabriel aún no ha participado con el primer equipo del Manchester United, pese a que se esperaba que fuera incluido en la convocatoria de Carrick contra el Brighton en la Carabao Cup, antes de que informara al club de su deseo de marcharse.