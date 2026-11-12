Al histórico Harry Kane le dicen que los récords de goles e internacionalidades con Inglaterra «serán superados», pero marcar 100 goles con la selección sería un logro «increíble»
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Kane, de récord, ya ha ganado el Balón de Oro
El ganador del Balón de Oro Kane, recientemente coronado como el mejor jugador del planeta, debutó con la selección absoluta en 2015. Pocos podían prever entonces lo que le depararía la siguiente década, aproximadamente.
Asumió la capitanía de forma permanente en 2018 y desde entonces ha disputado dos semifinales del Mundial y dos finales de la Eurocopa. Los grandes títulos con Inglaterra han seguido escapándosele por muy poco, pero no ha sido por falta de esfuerzo ni de aportación al equipo.
Kane, referente del Bayern de Múnich, ha superado el anterior récord goleador de Wayne Rooney, de 53 tantos, y está a solo nueve goles de alcanzar los cien. El jueves, ante Croacia en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, jugará por 126.ª vez con su selección y superará a Peter Shilton en número de internacionalidades.
¿Qué mérito tiene marcar 100 goles con la selección?
Bent, exdelantero de Inglaterra, conoce bien las exigencias del fútbol internacional y explicó a GOAL, en declaraciones realizadas en colaboración con MrQ Online Casino, lo especial que será alcanzar los 100 goles a ese nivel: «Será increíble. Está a punto de hacerse con el récord histórico de internacionalidades y partidos disputados. Ya es el máximo goleador de la historia de Inglaterra, pero siempre estuvo claro que llegaría a los 100.
»Lo que ha hecho desde que es internacional con Inglaterra impresiona. Sus cifras, sus internacionalidades, son asombrosas. Siempre está disponible. Siempre está sobre el campo. Siempre marca. Siempre es el jugador de referencia de Inglaterra.
»Marcar 100 goles en cualquier ámbito siempre es especial. Pero hacerlo con tu país, qué logro. Y se lo merece por todo el trabajo que ha hecho. Creo que lo más importante de Harry Kane es que, si repasas su trayectoria, aparecen Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester. Probablemente nunca pensó que llegaría siquiera a ser internacional, y mucho menos a marcar 100 goles. Eso demuestra su dedicación y todo el trabajo que ha hecho. Se merece cada momento que está viviendo».
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Por qué los récords de Kane acabarán batiéndose
Está por ver hasta dónde elevará Kane el listón del récord goleador de Inglaterra, ya que, a sus 33 años, todavía tiene mucho tiempo por delante. No ha dado señales de bajar el ritmo y ha recibido reconocimiento en el Balón de Oro tras marcar en 73 ocasiones entre sus partidos con su club y su selección en la temporada 2025-26.
Sigue firmando cifras impresionantes, pero Bent, preguntado por si sus hazañas, especialmente de cara a portería, volverán a repetirse, respondió: «Se batirá. Y se batirá porque ahora jugamos muchísimos partidos internacionales. Jugamos muchos más que antes. Incluso cuando yo jugaba se disputaban menos partidos internacionales que ahora. Parece que hay un parón de selecciones a todas horas.
»Con la cantidad de partidos que hay, los Mundiales cada vez más grandes y las Eurocopas, que probablemente también crecerán... Ahora tenemos la Liga de Naciones. Cada vez hay más partidos internacionales.
»Creo que batir esos récords, tanto el de partidos como el de goles, requerirá algo especial, por supuesto. Pero ahora se juegan tantos partidos internacionales que estoy convencido de que, en algún momento, alguien batirá ambos récords, porque disputamos muchísimos partidos».
¿Quién sucederá a Kane como próximo ‘9’ de Inglaterra?
Kane apenas tiene competencia en estos momentos por su papel protagonista en la selección de Inglaterra. El jugador del Leeds Dominic Calvert-Lewin ejerce actualmente de suplente, pero ¿a quién habría que considerar una opción a más largo plazo para lucir el dorsal 9 de Inglaterra?
Cuando se le planteó esa pregunta a Bent, después de que Liam Delap y Brian Madjo, del Nottingham Forest y del Aston Villa respectivamente, fueran señalados como posibles estrellas del futuro, el exdelantero de Inglaterra, que disputó 10 partidos internacionales y marcó cuatro goles, respondió: «Es muy difícil, porque a ninguno de ellos se le ha dado realmente tiempo suficiente para demostrar sus cualidades».
«Casi siento que hemos perdido a toda una generación de delanteros, al menos en la selección, porque Kane lleva muchísimo tiempo siendo extraordinario. Creo que nunca vimos la mejor versión de Jamie Vardy. Tampoco vimos realmente la mejor versión de Ollie Watkins, Ivan Toney o Dominic Solanke. Ha habido muchísimos delanteros. E incluso antes, sé que Sturridge era algo mayor, pero da la sensación de que nunca hemos visto la mejor versión de auténticos delanteros porque Kane ha conseguido cerrarles el paso, y hay que reconocerle el mérito».
«Así que será interesante ver quién viene después. Me gusta Madjo en el Villa, es un buen jugador. Me gustaron los dos goles que marcó Delap el fin de semana [contra el Manchester City]. Demuestra que tiene calidad. Pero, en realidad, Harry Kane podría seguir otros cuatro o cinco años. Así que todavía no sabemos quién será el siguiente, pero será interesante ver quién puede llegar y desempeñar ese papel».
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Kane aspira a una longevidad como la de Messi y Ronaldo
Eso no es una preocupación urgente para Inglaterra ni para su seleccionador, Thomas Tuchel, ya que Kane está dispuesto a emular a los mejores de todos los tiempos, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y seguir jugando hasta acercarse a los 40 años.
Llegará el día en que tenga que colgar las botas definitivamente, con registros impresionantes inscritos en los libros de historia, pero aún falta para eso y uno de los mayores goleadores de esta o cualquier otra generación merece ser valorado y celebrado mientras siga estando disponible para jugar.
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