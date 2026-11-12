El ganador del Balón de Oro Kane, recientemente coronado como el mejor jugador del planeta, debutó con la selección absoluta en 2015. Pocos podían prever entonces lo que le depararía la siguiente década, aproximadamente.

Asumió la capitanía de forma permanente en 2018 y desde entonces ha disputado dos semifinales del Mundial y dos finales de la Eurocopa. Los grandes títulos con Inglaterra han seguido escapándosele por muy poco, pero no ha sido por falta de esfuerzo ni de aportación al equipo.

Kane, referente del Bayern de Múnich, ha superado el anterior récord goleador de Wayne Rooney, de 53 tantos, y está a solo nueve goles de alcanzar los cien. El jueves, ante Croacia en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, jugará por 126.ª vez con su selección y superará a Peter Shilton en número de internacionalidades.