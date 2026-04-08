Al-Hamdan y Al-Hilal... Una crisis «explosiva» sacude al Al-Nasr tras la decisión de la Comisión de Profesionalismo

La crisis empezó cuando el jugador rescindió su contrato con el Al-Hilal en el último mercado de invierno y fichó por el Al-Nassr, incorporándose solo 48 horas después.

El Al-Hilal respondió con una queja oficial ante la Comisión de Profesionalismo, cuestionó el fichaje y la rescisión del contrato, y pidió su sanción y suspensión.

Lee también: Tras su brillante actuación con el Barcelona... Un médico saudí revela el secreto del colapso de Cancelo en el Al-Hilal.

Lee también: Por Benzema... Una “cláusula secreta” en el contrato de Conceição compromete al Al-Ittihad de Yeda.

La Comisión de Profesionalismo se pronunció el sábado: admitió la queja formal pero la desestimó en el fondo.

La decisión se adoptó ante la ausencia de una resolución definitiva sobre la legalidad de la rescisión del contrato que vinculaba a Al-Hamdan con el Al-Hilal antes de fichar por el Al-Nassr, lo que hace que el examen de la reclamación sea prematuro.

No obstante, la comisión aclaró que la resolución puede recurrirse ante el Centro de Arbitraje Deportivo de Arabia Saudí, lo que mantiene abierta la vía legal para el Al-Hilal si decide seguir el caso.



