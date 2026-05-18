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Daniel Buse

Traducido por

«Al final, se da cuenta de que no puede decirlo»: sospechas sobre la decisión del seleccionador Julian Nagelsmann acerca de Manuel Neuer

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Germany
M. Neuer
J. Nagelsmann
Bayern Múnich
Bundesliga

El exinternacional alemán Thomas Hitzlsperger cree que la lesión en la pantorrilla de Manuel Neuer impidió al seleccionador, Julian Nagelsmann, anunciar su regreso este fin de semana.

En los últimos días se había especulado mucho sobre el posible regreso del jugador de 40 años del FC Bayern de Múnich a la selección alemana de cara al próximo Mundial. En una entrevista en la ZDF el sábado, Nagelsmann eludió las preguntas al respecto y se remitió al anuncio de la convocatoria que tendrá lugar el jueves. 

«Quizá pensaba anunciar que Manuel Neuer es el nuevo número uno, pero se lesionó contra el Colonia y entonces no pudo hacerlo», dijo Hitzlsperger en la BR. Neuer fue sustituido en la última jornada de la Bundesliga por problemas en la pantorrilla, su tercera lesión en ese músculo este curso. 

  • Nagelsmann admitió que tuvo «un poco de mala suerte» con la lesión de Neuer y reconoció que una preparación ideal es otra cosa. Tras la retirada de Neuer de la selección alemana y la lesión de Marc-André ter Stegen, el seleccionador había elegido a Oliver Baumann, del TSG 1899 Hoffenheim, como nuevo portero titular para el Mundial. Sin embargo, ahora hay indicios de que se quiere convencer a Manuel Neuer para que vuelva. 

    Hitzlsperger considera que la comunicación de Nagelsmann —no solo en el caso de Neuer— aún puede mejorar: «En los últimos días he leído a menudo la expresión “baile de los huevos”. Creo que describe muy bien la situación. En realidad, uno piensa que solo hay profesionales en acción, también en lo que respecta a la comunicación», comentó. 

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  • THOMAS HITZLSPERGER IMAGO / Brauer-Fotoagentur

    Crítica a Nagelsmann también por su gestión del caso Undav

    Nagelsmann ya había sido criticado por su manejo de Deniz Undav, delantero del Stuttgart, a quien mantuvo como suplente y lo anunció en público. «Si tras un gol de la victoria cuestiona a Undav y dice que no habría marcado de haber jugado desde el inicio, me pregunto: ¿para qué? Se podía haber resuelto de otra manera. Parece que debilita aún más al equipo, y eso es innecesario», opinó Hitzlsperger. 

    En general, se dirigió al seleccionador nacional diciendo: «Sería bueno que tuviera a su lado a gente que le asesorara bien. Si echo la vista atrás a los últimos meses, diría que el asesoramiento no ha funcionado bien». 

  • Los partidos de Alemania en el Mundial:

    14 de junio, 19:00 hAlemania - Curaçao 
    20 de junio, 22:00 hAlemania - Costa de Marfil
    25 de junio, 22:00 hEcuador - Alemania 
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