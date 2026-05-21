«Al fin y al cabo, solo somos seres humanos»: Andy Robertson reflexiona sobre la muerte de Diogo Jota y se prepara para una emotiva despedida de Anfield

Robertson será recordado como uno de los mejores laterales izquierdos de su época. Su fuerte personalidad y la cercanía con sus compañeros lo convirtieron en un ídolo de la afición. Sin embargo, el momento más duro de su etapa en el Liverpool llegó el pasado julio, tras el trágico y repentino fallecimiento de Jota. Ambos habían forjado un vínculo indisoluble, inmortalizado desde entonces en un mural en el exterior de Anfield.

«Lo que vivimos en verano… nadie puede prepararse para eso», reconoció a Ian Wright en The Overlap. «La primera vez que vi a los chicos tras el día del trofeo fue en el avión rumbo al funeral de nuestro amigo. No quiero que suene a excusa, pero ha sido muy duro; al fin y al cabo, somos humanos».







