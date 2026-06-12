Algunos dicen que Zidane ya está entre los mejores talentos. Lebeouf, también campeón del Mundial de 1998, dijo a GOAL —en una entrevista con talkSPORT Bet Online Slots— al comparar a Cherki: «Se parece un poco a Zizou; su habilidad a veces recuerda a Zinedine. Claro, también está Maradona y esos jugadores que saben cómo trabajar.

Me encantaba Hatem Ben Arfa y siempre hablo con él. En el Marsella, el París o el Newcastle era increíble, pero a veces olvidaba la táctica: pasaba el balón demasiado pronto o demasiado tarde.

Sin embargo, Rayan Cherki sí entiende la táctica; sabe cuándo escuchar la música del partido. El fútbol es como la música: hay que saber cuándo acelerar y cuándo ralentizar, y Cherki lo entiende.

Por eso se parece más a Zidane: Zizou sabía cuándo soltar el balón y cuándo retenerlo. Johan Cruyff, mi primera estrella, hacía lo mismo.

«Quien diga que Rayan Cherki no es un gran futbolista está loco. Él es la razón por la que pagas la entrada. No vas a ver a Frank Leboeuf defender y entrar al balón, vas a ver a Cherki hacer locuras con el balón que solo él puede hacer. Por eso amamos el fútbol: esos jugadores nos dan alegría».