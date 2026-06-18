AFP
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Al defensa del Tottenham le atribuyen una cualidad de Cristiano Ronaldo y suenan rumores de fichaje con el Bayern de Múnich
El Bayern, favorito para fichar a una promesa del Tottenham
Vuskovic regresará al Tottenham el 1 de julio tras un exitoso préstamo en el Hamburgo. El defensa, de 19 años y vinculado a los Spurs hasta 2030, ha despertado interés en Europa tras su rendimiento en Alemania. Nenad Bjelica, exentrenador del Union Berlin, destaca su talento y señala al Bayern como posible destino.
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Bjelica elogia la mentalidad y el potencial de Vuskovic
Bjelica, en declaraciones a Sport Bild, afirmó que Vuskovic llegará a lo más alto del fútbol europeo y destacó las cualidades que ya mostraba en sus inicios en Croacia.
«Estoy seguro de que algún día jugará en uno de los mejores clubes del mundo. Por supuesto, también es un candidato para el FC Bayern», afirmó Bjelica. «Lo que le hace aún más especial es que Luka ya mostraba una determinación y una concentración excepcionales a los 16 años, cuando debutó en la primera división croata».
La comparación con Ronaldo
Aunque Vuskovic juega en el centro de la defensa, Bjelica cree que el joven tiene la misma fortaleza mental y motivación que caracterizaron la carrera de Ronaldo.
«Me fascinan su audacia, su serenidad con el balón y su tenacidad en los duelos», añadió Bjelica. «Tiene lo que también llevó a Cristiano Ronaldo a lo más alto: vivir para el fútbol las 24 horas del día».
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La fase de la Copa del Mundo ofrece otra oportunidad para causar buena impresión
Vuskovic está con la selección croata en el Mundial, donde puede seguir consolidando su reputación internacional. Mientras, el Tottenham debe decidir el futuro de uno de sus jóvenes más prometedores. El interés de clubes europeos y de la Premier League hace que el próximo mercado de fichajes sea clave para su carrera.