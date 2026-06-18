Al defensa del Tottenham le atribuyen una cualidad de Cristiano Ronaldo y suenan rumores de fichaje con el Bayern de Múnich

Bjelica, en declaraciones a Sport Bild, afirmó que Vuskovic llegará a lo más alto del fútbol europeo y destacó las cualidades que ya mostraba en sus inicios en Croacia.

«Estoy seguro de que algún día jugará en uno de los mejores clubes del mundo. Por supuesto, también es un candidato para el FC Bayern», afirmó Bjelica. «Lo que le hace aún más especial es que Luka ya mostraba una determinación y una concentración excepcionales a los 16 años, cuando debutó en la primera división croata».