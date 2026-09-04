Al contrario que Alonso: Mourinho evita el escenario de Mastantuono con Diomande

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quiere evitar que se repita la situación de Franco Mastantuono con su jugador marfileño Yan Diomande, por lo que lo protege para que pueda brillar más adelante.

El diario As señaló que Diomande disputó 25, 6 y 26 minutos en los tres primeros partidos del Real Madrid esta temporada ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga en LaLiga.

Desde el punto de vista del aficionado común, eso supone muy poco tiempo para el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, después de que el club pagara 125 millones de euros por su contratación.

Mourinho mantiene la calma y se aferra al plan específico que ha diseñado para el jugador, un plan que consiste en reducir la presión sobre él, respetar el tiempo que necesita y no arruinar el proyecto precipitando los acontecimientos.

Se espera que Diomande desempeñe un papel vital en el Real Madrid esta temporada y que sea la gran estrella que fichó el club, pero el propio Mourinho resumió, tras el partido ante el Málaga, la idea que tiene sobre el joven crack, al afirmar: «Tiene que avanzar paso a paso, trabaja mucho y bien. Es abierto y humilde, quiere aprender, escucha a sus compañeros y evolucionará».

El entrenador continuó: «No puedo fijarme en la cifra de 120 o 130 millones... ¿cuánto pagamos? Debo mirar a un jugador que llega de una temporada de alto nivel con el Leipzig. Cuando hablamos de una cifra tan enorme como esta, hablamos de alguien que llega y estalla con toda su fuerza desde el principio. Pero no es así, es un jugador joven. Calma, tomémonos las cosas con tranquilidad».

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora