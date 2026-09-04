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Al contrario que Alonso: Mourinho evita el escenario de Mastantuono con Diomande

FEATURES
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
J. Mourinho
X. Alonso
F. Mastantuono
España

Mourinho rechaza precipitarse con Diomandé por respeto al brillo de Güler y Díaz

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quiere evitar que se repita la situación de Franco Mastantuono con su jugador marfileño Yan Diomande, por lo que lo protege para que pueda brillar más adelante. 

El diario As señaló que Diomande disputó 25, 6 y 26 minutos en los tres primeros partidos del Real Madrid esta temporada ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga en LaLiga.

Desde el punto de vista del aficionado común, eso supone muy poco tiempo para el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, después de que el club pagara 125 millones de euros por su contratación.

Mourinho mantiene la calma y se aferra al plan específico que ha diseñado para el jugador, un plan que consiste en reducir la presión sobre él, respetar el tiempo que necesita y no arruinar el proyecto precipitando los acontecimientos.

Se espera que Diomande desempeñe un papel vital en el Real Madrid esta temporada y que sea la gran estrella que fichó el club, pero el propio Mourinho resumió, tras el partido ante el Málaga, la idea que tiene sobre el joven crack, al afirmar: «Tiene que avanzar paso a paso, trabaja mucho y bien. Es abierto y humilde, quiere aprender, escucha a sus compañeros y evolucionará».

El entrenador continuó: «No puedo fijarme en la cifra de 120 o 130 millones... ¿cuánto pagamos? Debo mirar a un jugador que llega de una temporada de alto nivel con el Leipzig. Cuando hablamos de una cifra tan enorme como esta, hablamos de alguien que llega y estalla con toda su fuerza desde el principio. Pero no es así, es un jugador joven. Calma, tomémonos las cosas con tranquilidad».

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho protege a Diomandé con un plan meditado

    Mourinho consigue dos objetivos a la vez al actuar con calma en el trato con el jugador marfileño, ya que, por un lado, respeta el tiempo que necesita el futbolista para adaptarse.

    Y, por otro lado, el técnico actúa con justicia hacia jugadores como Arda Güler e Ibrahim Díaz, que realizaron una excelente pretemporada y que a lo largo de los años lograron ganarse su lugar dentro de la plantilla del equipo.

    Es una situación que Xabi Alonso, por ejemplo, no respetó cuando dio prioridad al recién llegado Mastantuono en detrimento de jugadores como Rodrygo, el propio Díaz e incluso Vinícius. 

    De esta manera, el entrenador español quemó a su jugador argentino, que no estaba lo suficientemente maduro para ser titular de forma permanente, además de perder el control del vestuario.

    A través de su plan, Mourinho protege a Diomande para que pueda brillar más adelante, y el jugador irá recibiendo progresivamente más minutos de juego, hasta llegar al once titular si las cosas van bien, pero sin sentir presión.

    Al mismo tiempo, Mourinho le dedica bastante tiempo en los entrenamientos para que el jugador marfileño comprenda las dinámicas de juego dentro del equipo.

    El jugador, por su parte, ha entendido la situación, confía en su entrenador y no ha perdido su sonrisa, además de mostrarse tranquilo, pese a que ya había vivido una experiencia al más alto nivel; la temporada pasada disputó con el Leipzig 33 de los 34 partidos de la Bundesliga, siendo titular en 28 de ellos, y marcó 12 goles y dio 8 asistencias.

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