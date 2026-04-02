Al borde del colapso... Las derrotas históricas y la rebelión de las estrellas auguran el fracaso del proyecto del Chelsea

A medida que se agravan las crisis dentro del Chelsea, el proyecto liderado por el estadounidense Todd Boehly se encuentra al borde del colapso, tras una racha de resultados negativos y la desorganización administrativa que ha afectado a la estabilidad del equipo durante la presente temporada. Lo que se presentaba como un proyecto a largo plazo está perdiendo rápidamente su esencia.

Los resultados desastrosos, encabezados por la dura eliminación europea y las derrotas consecutivas, han puesto de manifiesto la fragilidad de la estructura técnica del equipo londinense, especialmente por la excesiva dependencia de los jóvenes sin un equilibrio con la experiencia, algo que han reconocido algunos jugadores del equipo.

La crisis ya no es solo técnica, sino que se ha extendido al vestuario, donde los signos de rebelión han comenzado a manifestarse con claridad, con el aumento de las especulaciones sobre el deseo de más de una estrella de marcharse, encabezados por Enzo Fernández, quien insinuó la posibilidad de fichar por el Real Madrid, junto a Marc Cucurella, que se mostró abierto a abandonar el club, y Cole Palmer, quien atraviesa una situación de inestabilidad técnica y psicológica.

En medio de este panorama convulso, crecen las dudas sobre la capacidad de la directiva para salvar el proyecto, especialmente con el aumento de la tensión entre los jugadores y la pérdida de confianza en la visión actual, lo que sitúa al Chelsea ante una encrucijada decisiva que podría determinar el destino de todo el proyecto en el futuro inmediato.