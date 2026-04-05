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Al borde del abismo... Un informe médico suscita preocupación sobre el exjugador del Real Madrid

James Rodriguéz
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Su estado se ha calificado de «grave»

El nombre de James Rodríguez ha vuelto a acaparar la atención, pero esta vez lejos de los goles y las jugadas técnicas, después de que su club haya facilitado nuevos detalles desde Estados Unidos, que, aunque transmiten un mensaje de cautela, no ocultan la gran preocupación que ha suscitado en las últimas horas.

El club estadounidense Minnesota United ha publicado una actualización sobre el estado de James tras su ingreso en el hospital durante el último parón internacional. El jugador colombiano había regresado a Estados Unidos tras participar con la selección de su país, antes de que aparecieran en él síntomas de lo que la Federación Colombiana describió como «deshidratación grave», una situación que requirió su ingreso en el hospital y seguimiento médico.

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  • Una mejora gradual... ¡pero!

    En el comunicado médico se ha confirmado claramente que el estado de salud del exjugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich no está relacionado con ninguna lesión muscular ni con la práctica del fútbol, lo que ha disipado las preocupaciones de su equipo respecto a una lesión de larga duración o una recaída física.

    Los informes médicos indicaron que el estado de James está mejorando gradualmente, con una «evolución positiva y estable», tras haber sido sometido a observación y tratamiento durante los últimos días.

    A pesar de ello, Rodríguez se perdió el último partido de su equipo contra el Los Ángeles Galaxy en la MLS, donde su ausencia se registró como «enfermedad».

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  • Revisión del historial médico... al borde del peligro

    Según informes locales, el club de Minnesota solicitó revisar el historial médico del jugador, ya que su estado se calificó de «grave», lo que refleja la gran preocupación que reina en las filas del club, a pesar de los indicios positivos sobre su recuperación.

    Además, se ha permitido a James abandonar el hospital tras estabilizarse su estado, sin revelar más detalles por el momento.

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