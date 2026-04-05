Al borde del abismo... Un informe médico suscita preocupación sobre el exjugador del Real Madrid

El nombre de James Rodríguez ha vuelto a acaparar la atención, pero esta vez lejos de los goles y las jugadas técnicas, después de que su club haya facilitado nuevos detalles desde Estados Unidos, que, aunque transmiten un mensaje de cautela, no ocultan la gran preocupación que ha suscitado en las últimas horas.

El club estadounidense Minnesota United ha publicado una actualización sobre el estado de James tras su ingreso en el hospital durante el último parón internacional. El jugador colombiano había regresado a Estados Unidos tras participar con la selección de su país, antes de que aparecieran en él síntomas de lo que la Federación Colombiana describió como «deshidratación grave», una situación que requirió su ingreso en el hospital y seguimiento médico.

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