Cualquier conversación sobre los mejores porteros árabes sacará necesariamente a relucir nombres como los de Essam El-Hadary y Bado El-Zaki, ya que ambos son figuras emblemáticas en la historia del fútbol árabe y africano.

El Hadary, «el Gran Muro», combinó una carrera excepcional con récords históricos, entre los que destacan cuatro títulos de la Copa Africana de Naciones con la selección de Egipto, además de ser el portero de más edad en disputar un partido en la historia de la Copa del Mundo, sin olvidar su enorme palmarés con el Al Ahly, tanto a nivel continental como nacional.

En cuanto a Badou Zaki, se le considera desde hace décadas el mejor portero de la historia de Marruecos, tras convertirse en el primer guardameta árabe y el segundo africano en ganar el premio al mejor jugador de África (en 1986), además de liderar a Marruecos en la épica aventura del Mundial de México y dejar una huella imborrable con el Wydad y la selección.

En los últimos años, el nombre de Bono ha entrado con fuerza en este debate, ya que algunos expertos consideran que se ha convertido en el portero más importante de la historia del fútbol marroquí por sus logros en Europa, el Mundial y África, mientras que otros opinan que aún no ha superado el legado de El Zaki, aunque al menos se ha situado a su altura en la primera fila.

Lo llamativo es que la polémica ha llegado a los propios guardametas, ya que Essam El-Hadary salió recientemente a afirmar en un mensaje público que considera a Bono, junto a Mohamed El-Shenawy, el mejor portero árabe y africano en la actualidad, en un claro reconocimiento de la posición del guardameta marroquí en la cima de la pirámide.