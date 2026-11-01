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Todas las miradas se dirigen al esperado duelo entre el Al Ain de Emiratos y el Al Ittihad de Arabia Saudí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, en un encuentro que tiene un carácter histórico especial, dada la fuerza de la rivalidad entre ambos equipos y la igualdad de resultados en sus enfrentamientos anteriores, en los que ninguno ha logrado una superioridad clara.

La importancia del partido no se limita a los cálculos de la competición continental, sino que se extiende a una pugna histórica equilibrada, después de que ambos equipos se repartieran victorias y empates en seis enfrentamientos anteriores, de modo que el próximo encuentro se convierte en una oportunidad para cada uno de romper el equilibrio e imponer su superioridad en el historial de enfrentamientos directos.

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