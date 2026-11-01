¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-ASIA-C1-AL ITTIHAD-AL-AINAFP
GOAL
Traducido por

Al Ain contra Al Ittihad: ¿quién romperá la igualdad en la batalla de la élite?

FEATURES
Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

Una cumbre candente se perfila en el horizonte

Próximos partidos
ITT

ITT

AFC Liga de Campeones

02 nov 2026

ALA

ALA

Todas las miradas se dirigen al esperado duelo entre el Al Ain de Emiratos y el Al Ittihad de Arabia Saudí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, en un encuentro que tiene un carácter histórico especial, dada la fuerza de la rivalidad entre ambos equipos y la igualdad de resultados en sus enfrentamientos anteriores, en los que ninguno ha logrado una superioridad clara.

La importancia del partido no se limita a los cálculos de la competición continental, sino que se extiende a una pugna histórica equilibrada, después de que ambos equipos se repartieran victorias y empates en seis enfrentamientos anteriores, de modo que el próximo encuentro se convierte en una oportunidad para cada uno de romper el equilibrio e imponer su superioridad en el historial de enfrentamientos directos.

Lee también: Exclusiva para Kooora: Soufiane Rahimi, un dolor de cabeza para Wahbi

  • Empate en victorias y el Al Ain se adelanta por un gol

    Las cifras revelan un llamativo equilibrio entre ambos equipos, después de que el Al Ittihad lograra dos victorias, por dos victorias del Al Ain, mientras que dos partidos terminaron en empate. En cuanto a los goles, el conjunto emiratí anotó 10 goles, frente a los 9 del equipo saudí, por lo que el Al Ain posee una leve ventaja que no supera un solo gol.

    Estas cifras reflejan lo difícil que resulta inclinar la balanza hacia uno de los dos equipos basándose únicamente en la historia, sobre todo porque los enfrentamientos anteriores vivieron altibajos en los resultados, sin que ninguna de las partes lograra imponer un dominio continuo sobre la otra, lo que otorga al nuevo duelo una importancia añadida en el recorrido de la competencia entre ambos.

  • FBL-AFC-CHAMPION LEAGUE-SAUDI-UAEAFP

    Final de 2005: el Al-Ittihad se corona a costa del Al-Ain

    Una de las etapas más destacadas de la rivalidad entre ambos equipos se remonta a la final de la Liga de Campeones de Asia de 2005, cuando se enfrentaron en dos partidos para decidir el título continental. El encuentro de ida en Emiratos terminó con empate 1-1, antes de que el Al-Ittihad lograra resolver la vuelta en su propio terreno con un resultado de 4-2, para coronarse campeón tras imponerse en el marcador global de ambos partidos.

    Aquella final constituyó una etapa histórica en la trayectoria asiática del Decano, después de que lograra darle la vuelta al enfrentamiento a su favor en el partido de vuelta, pese a la dificultad del rival, que había impuesto el empate en su propio terreno, de modo que la final sigue siendo uno de los capítulos más destacados que unieron a los dos clubes en la competición continental.

  • El Al-Ain responde en 2014 y elimina al Al-Ittihad en cuartos de final

    Ambos equipos volvieron a enfrentarse en la edición de 2014, pero esta vez en los cuartos de final del torneo, y el Al Ain logró sellar su clasificación tras vencer en la ida por dos goles a cero, antes de repetir su superioridad en el partido de vuelta en Arabia Saudí con un resultado de 3-1, avanzando así a la siguiente ronda con un global de 5-1.

    La misma edición presenció dos enfrentamientos previos entre ambos en la fase de grupos, pues el Al Ittihad venció al Al Ain por 2-1, mientras que el otro partido terminó con empate 1-1, de modo que aquella etapa confirmó la igualdad entre los dos equipos, pese a que el Al Ain logró posteriormente decantar la eliminatoria a su favor.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Un nuevo enfrentamiento para escribir un capítulo diferente

    Entre el recuerdo de la final de 2005 que sonrió al Al-Ittihad y los cuartos de final de 2014 que resolvió el Al-Ain, la rivalidad entre ambos se renueva en la Liga de Campeones de Asia de Élite, en medio de un deseo compartido de lograr un resultado que otorgue a uno de ellos una nueva ventaja en el historial de enfrentamientos.

    Atendiendo al balance de los seis encuentros anteriores, el próximo duelo se presenta como una oportunidad para romper el empate en el número de victorias, después de que cada equipo venciera en dos ocasiones y empataran en otras dos.

    También estará presente la pugna por el registro goleador, dada la escasa diferencia entre ambos, ya que el Al-Ain aventaja por un solo gol, lo que hace que cada detalle dentro del campo pueda influir en la balanza de la historia entre los dos gigantes.

Próximos partidos
ITT

ITT

AFC Liga de Campeones

02 nov 2026

ALA

ALA