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«¡Al 100 %!» - Wayne Rooney insta al Manchester United a nombrar a Michael Carrick entrenador titular tras el avance de los Red Devils hacia los cuatro primeros puestos
Siete victorias de nueve
Cuando Carrick sustituyó a Amorim a mediados de enero, el United ocupaba la sexta posición en la Premier League. La victoria sobre el Villa consolidó su tercer puesto en la Premier League, abriendo una brecha de tres puntos con respecto al Aston Villa, cuarto clasificado, y una ventaja de seis puntos sobre el Chelsea, sexto, que con toda probabilidad es el último puesto fuera de los puestos de la Liga de Campeones.
Carrick también tiene el mejor registro de cualquier entrenador de la Premier League desde que asumió el cargo. En sus dos etapas como entrenador del United, ha ganado nueve partidos, empatado dos y perdido solo uno, lo que le deja con un porcentaje de victorias del 75 %. Amorim, por el contrario, se marchó con un porcentaje del 38 % en todas las competiciones.
- AFP
Rooney: Carrick «tiene» que conseguir el puesto de forma permanente
Rooney declaró a BBC Radio Five Live: «Sin lugar a dudas, debería [conseguir el puesto]. Ya lo he dicho. Sabía que esto iba a pasar con Michael Carrick. Lo conozco muy bien. Conozco su carácter, su personalidad. Se necesitaba a alguien con la cabeza fría, pero alguien que conociera el club y a los jugadores, que les diera cariño, y él se lo ha dado. Hemos visto a los jugadores jugar con más calidad, más unidos como equipo, y parecen un equipo muy fuerte. Para mí, ¿por qué cambiar? Tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador del Manchester United tras tantos partidos. Para mí, tiene que quedarse con el puesto».
Las leyendas del Manchester United, divididas ante la decisión sobre Carrick
Rooney y Carrick jugaron juntos en el United entre 2006 y 2017, ganando cinco títulos de la Premier League y una Liga de Campeones, entre una larga lista de trofeos. Su antiguo compañero de equipo, Roy Keane, declaró en enero que no se le debería dar el puesto a Carrick ni siquiera aunque ganara todos los partidos desde ahora hasta el final de la temporada, mientras que Gary Neville también ha afirmado en varias ocasiones que los Red Devils deberían contratar a un entrenador de primer nivel.
Owen Hargreaves, que ganó la Liga de Campeones de 2008 junto a Rooney, también ha dichoque Carrick debería ocupar el puesto de forma permanente. Dion Dublin, que jugó brevemente en el United en la década de los 90, afirmó que el United correría un riesgo al nombrar a cualquier otra persona, dado lo bien que lo ha hecho Carrick hasta ahora.
Dijo: «¿Qué sentido tiene salir al mercado e intentar encontrar a alguien? Él ha llegado y ha dado un apoyo a los jugadores. La naturaleza tranquila de Michael Carrick ha sido perfecta para este club de fútbol».
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«¿Por qué lo cambiarías?»
Carrick es el favorito de las casas de apuestas para ocupar el puesto de entrenador del United al comienzo de la próxima temporada, seguido por el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, cuyo contrato expira en junio, junto con el del entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola. Thomas Tuchel queda fuera de la carrera tras renovar su contrato con Inglaterra.
Aunque Carrick solo ha tenido una etapa como entrenador del primer equipo antes de suceder a Amorim —una experiencia con altibajos en el Middlesbrough que le llevó a ser despedido tras una cuarta temporada sin conseguir el ascenso—, Rooney cree que ha demostrado que puede hacer frente a la gestión al más alto nivel. Añadió: «El club necesitaba una pequeña reconstrucción para volver a la cima y volver a ganar grandes trofeos. Michael lleva mucho tiempo en el club y sabe lo que hace falta. Es un buen entrenador y lo está demostrando.
Está demostrando que no hay ningún problema en entrenar a este nivel. Los jugadores le han respondido, la afición le ha respondido. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué intentar encontrar a alguien que sea un riesgo como Roberto de Zerbi? Para mí, tiene que conseguirlo».
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