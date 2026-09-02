Ainsley Maitland-Niles sella su regreso a la Premier League después de que el Everton confirmara su traspaso definitivo desde el Lyon

El club anunció la llegada del polivalente lateral en un comunicado oficial en X: "Hemos completado el fichaje de Ainsley Maitland-Niles en un traspaso permanente procedente del Olympique Lyonnais por una cantidad no revelada. ¡Bienvenido al Everton, Ainsley!"

Maitland-Niles se convierte en la séptima incorporación veraniega del Everton, después del traspaso definitivo de Merlin Rohl, junto con los acuerdos por Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson y el regreso cedido de Jack Grealish.