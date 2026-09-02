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Ainsley Maitland-Niles sella su regreso a la Premier League después de que el Everton confirmara su traspaso definitivo desde el Lyon
El Everton cierra el fichaje de un defensa
El Everton ha cerrado el fichaje de Maitland-Niles procedente del Lyon con un contrato de tres años. El conjunto de Merseyside acudió al mercado en busca de un lateral derecho después de que su veterano capitán Seamus Coleman pusiera fin a su etapa de 17 años en el club. The Athletic informa de que el Everton valoró inicialmente un movimiento por Kenny Tete, del Fulham, antes de asegurarse al canterano del Arsenal, de 29 años.
- AFP
El Everton anuncia un fichaje polivalente
El club anunció la llegada del polivalente lateral en un comunicado oficial en X: "Hemos completado el fichaje de Ainsley Maitland-Niles en un traspaso permanente procedente del Olympique Lyonnais por una cantidad no revelada. ¡Bienvenido al Everton, Ainsley!"
Maitland-Niles se convierte en la séptima incorporación veraniega del Everton, después del traspaso definitivo de Merlin Rohl, junto con los acuerdos por Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson y el regreso cedido de Jack Grealish.
Impresionante récord en toda Europa
Canterano del Arsenal que ganó la FA Cup con el club londinense y la Liga Conferencia de la UEFA con la Roma, el futbolista londinense disfrutó de una exitosa etapa de tres años en Francia tras llegar en agosto de 2023. Disputó 119 partidos en todas las competiciones con el Lyon, con 22 participaciones de gol y 28 encuentros de liga como titular la temporada pasada. Su amplia experiencia en la Ligue 1 y en la Europa League, unida a su versatilidad para actuar como lateral y centrocampista, refuerza de forma significativa las opciones defensivas de David Moyes.
Un debutante se enfrenta a la prueba del Manchester United
Salvo que haya algún retraso en la inscripción, Maitland-Niles podría hacer su debut oficial con el Everton cuando el Everton reciba al Manchester United en la Premier League en el Hill Dickinson Stadium el domingo. Un duelo de altos vuelos contra el Manchester United supone una prueba inmediata para comprobar el estado de forma del defensa ante su nueva afición. El partido ofrece una gran oportunidad para presentar pronto su candidatura a un puesto fijo en el once antes del próximo parón internacional.
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