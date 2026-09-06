La preocupación defensiva del Manchester United sigue aumentando después de que el equipo de Michael Carrick dejara escapar una ventaja en los últimos minutos para empatar 2-2 con el Everton el domingo. En un partido marcado por definiciones espectaculares, el United parecía tener asegurados los tres puntos hasta que Maitland-Niles produjo un momento de magia en los últimos segundos.

El conjunto visitante había parecido el equipo más pulido durante largos tramos de la primera parte, aunque le costó convertir la posesión en ocasiones claras. Marcus Rashford y Bruno Fernandes fueron los principales artífices del ataque del United, y este último estuvo a punto de abrir el marcador antes del minuto ocho, cuando su remate se estrelló en el larguero tras una dejada de Mbeumo, lo que supuso la 24.ª vez que el United golpea la madera desde el inicio de la pasada temporada, más que cualquier otro equipo de la Premier League.