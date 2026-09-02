El Chelsea pensó que por fin había asegurado el fichaje de Camara tras acordar una cantidad de 55 millones de euros (47 millones de libras). El Chelsea aceleró su ofensiva después de dar luz verde a la salida de Fernandez al Manchester City por 125 millones de libras. El Mónaco rechazó inicialmente dos ofertas por Camara, pero una repentina presión financiera le obligó a sentarse a negociar.

El conjunto de la Ligue 1 necesitaba urgentemente recaudar fondos después de que el propuesto traspaso de Folarin Balogun al Everton por 40 millones de libras encontrara complicaciones en el reconocimiento médico. Esta oportunidad permitió brevemente al Chelsea cerrar un acuerdo rápido y a la baja por el centrocampista senegalés apenas unas horas antes de que se cerrara el mercado de la Premier League.

Sin embargo, el Mónaco canceló la operación de forma abrupta pese a que existía un acuerdo por escrito entre clubes. El Everton acabó renegociando el traspaso de Balogun en términos inferiores, aliviando la carga financiera del Mónaco. En un giro extraño, Balogun rechazó posteriormente por completo el traspaso al Everton una vez pasado el plazo, lo que dejó al internacional estadounidense en Francia y al Chelsea con las manos vacías, según Ben Jacobs, de talkSPORT.



