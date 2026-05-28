AFP
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«Ahora lo tenemos en nuestras manos»: Mikel Arteta afirma que el Arsenal «se ha quitado un peso de encima» al dejar atrás la etiqueta de «fracasados» en la Premier League antes de la final de la Liga de Campeones
Arteta reflexiona sobre el triunfo
En una entrevista con MARCA, Arteta habló sobre el título liguero antes de la final europea en Budapest. El técnico mostró su felicidad y orgullo por lograr el primer título de la Premier League en 22 años. Tras varios años de frustración, su labor clave fue transmitir una mentalidad de élite en los momentos de duda.
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Se ha liberado por completo de la carga psicológica
El recién coronado campeón de Inglaterra destacó cómo este título ha cambiado la mentalidad del club de cara a la final. Sobre el alivio de dejar atrás su fama de equipo perdedor, Arteta afirmó: «Hay una sensación de alegría y alivio, de haber dejado atrás una carga. Ahora debemos aprovechar esa oleada de emoción, esperanza y ganas de ganar la Liga de Campeones».
Al ser preguntado por lo mejor de su logro, añadió: «El camino. Lo hemos hecho con gente que vale la pena. A veces me he sentido vulnerable y he dudado de mí, pero no tienes la respuesta hasta que lo consigues. Lo hemos hecho juntos».
La evolución táctica da sus frutos
Al responder a las críticas por su estilo más defensivo tras vencer al Atlético en semifinales, Arteta defendió su capacidad de adaptación ante la crisis de lesiones.
Al explicar su flexibilidad táctica, dijo: «Respeto todas las opiniones, pero luego hay que decidir qué hacer con ellas: darles importancia, descartarlas, guardarlas, quemarlas o utilizarlas... Hay espacio para todo.
Mi labor es asegurarme de que, si algo no basta para ganar, busque otras formas de lograrlo: innovar, probar nuevos enfoques.
Con las lesiones que tuvimos, si una máquina calculara nuestras probabilidades de ganar la Premier, daría solo un 2 %. No me conformo con eso: buscamos otras formas de ser competitivos en más de 60 partidos con nuestros recursos».
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Los Gunners aspiran a un doblete histórico
El Arsenal afronta este sábado un partido histórico contra el actual campeón, el PSG, con la meta de cerrar una campaña europea invicta. Ganar llevaría el trofeo al norte de Londres por primera vez y le daría un doblete nacional y continental. Sin embargo, tendrá que superar al vigente campeón dirigido por Luis Enrique, que busca ser el segundo equipo —tras el Real Madrid— en revalidar el título en la era de la Liga de Campeones.