«Ahora es el momento de hablar de ello»: Harry Kane abre la puerta a las conversaciones para ampliar su contrato con el Bayern de Múnich

A pesar de todo lo que está en juego para asegurarse a uno de los rematadores más elitistas del mundo, el ambiente entre el jugador y el club sigue siendo sorprendentemente tranquilo. Kane ha disfrutado hasta ahora de una etapa cargada de títulos en Baviera, con dos Bundesligas y una DFB-Pokal, y parece satisfecho con la dirección deportiva bajo el actual cuerpo técnico.

El internacional inglés reveló que el calendario para estas reuniones cruciales ya ha sido acordado de manera general entre sus representantes y la directiva del Bayern. Al ofrecer más detalles sobre los próximos plazos, Kane aseguró que está «muy tranquilo» respecto a la ampliación de su contrato con el Bayern de Múnich y señaló que las conversaciones no se retrasarán.

«Hablaremos de ello la próxima semana o la siguiente. Ambas partes están muy tranquilas», añadió, sugiriendo que los términos de una renovación podrían cerrarse antes de que la nueva temporada entre en su periodo de mayor actividad.