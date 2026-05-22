¡Ahora empieza el verdadero trabajo para Michael Carrick! Estas son las seis prioridades del técnico del Manchester United tras hacerse con el puesto de entrenador titular en Old Trafford

Carrick ha demostrado su valía: en 16 partidos ha sumado 11 victorias y 3 empates, y llevó al equipo del sexto al tercer puesto tras sustituir a Darren Fletcher en enero, después del cese de Ruben Amorim. Incluso fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League.

Antes del último encuentro en Old Trafford, contra el Nottingham Forest, el excentrocampista afirmó: «Siempre hay que mirar hacia arriba. La belleza del fútbol está en lograr algo, consolidarlo y luego mejorar. Ese es el reto: avanzar en la dirección correcta».

¿Cómo garantizará el United ese avance? Tras confirmar el viernes la firma de un contrato de dos años, GOAL repasa las seis prioridades de Carrick como nuevo técnico.