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Carrick Man Utd priorities GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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¡Ahora empieza el verdadero trabajo para Michael Carrick! Estas son las seis prioridades del técnico del Manchester United tras asumir el cargo de entrenador titular en Old Trafford

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Al final, el Manchester United no tenía otra opción: tras llevar al club a la Liga de Campeones durante su periodo como entrenador interino, Michael Carrick está a punto de ser nombrado entrenador titular de los Red Devils. Pero, después de restar importancia a ese logro, sabe que el verdadero trabajo empieza ahora.

Carrick ha demostrado su valía: en 16 partidos ha sumado 11 victorias y 3 empates, lo que llevó al equipo del sexto al tercer puesto tras sustituir a Darren Fletcher en enero, después del cese de Ruben Amorim. Incluso fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League.

Antes del último partido en casa contra el Nottingham Forest, el excentrocampista afirmó: «Siempre hay que apuntar hacia arriba. La belleza del fútbol está en lograr algo, consolidarlo y luego mejorar. Ese es el reto: seguir avanzando en la dirección correcta».

¿Cómo garantizará el United ese avance? Con la inminente confirmación de Carrick como entrenador jefe por dos años, GOAL repasa sus seis prioridades al iniciar esta nueva etapa.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forjar una identidad

    Aunque Carrick ha tenido buenos resultados desde que reemplazó a Amorim a principios de año, parte de la prudente afición teme que el equipo carezca de identidad bajo su mando. Se quiere evitar repetir los fracasos de Ole Gunnar Solskjaer, con quien inevitablemente se le compara.

    Hasta ahora su prioridad han sido los resultados —y se entiende, pues devolvió al club a la Liga de Campeones—, pero los escépticos señalan que algunas actuaciones han sido demasiado prácticas, basadas en la calidad individual y en los errores rivales.

    Carrick ha devuelto algo de fe y confianza, pero ahora se espera que dé un paso adelante e implemente ideas claras, arraigadas en el Manchester United, durante una pretemporada completa con la plantilla.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustituir a Casemiro

    No será fácil, pero el United debe buscar este verano un sustituto para el veterano centrocampista Casemiro. Bajo las órdenes de Carrick, el brasileño ha resurgido y marcado cinco goles clave en la lucha por la Liga de Campeones, lo que ha llevado al club a lamentar no haberle renovado. Su salida se confirmó en enero.

    Los cánticos de «Un año más» de la afición reflejan su importancia, pero el jugador de 34 años ha descartado cualquier cambio de última hora. Por ello, Carrick y el club buscan un sustituto de nivel, lo que supondrá un gasto elevado. Se barajan nombres como Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton y Ederson, del Atalanta.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Fichajes acertados

    Este verano puede ser clave para el United. Tras acabar tercero, tiene la oportunidad de reforzar la plantilla y acercarse al Arsenal y al City. Un buen mercado de fichajes lo hace posible.

    El pasado mercado estival fue un éxito: el United rindió bien con fichajes consolidados en la Premier como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, y el poco conocido Senne Lammens sorprendió bajo palos tras llegar desde Bélgica. Tras un inicio lento, el costoso delantero Benjamin Sesko parece haber despegado con Carrick, con siete goles desde febrero.

    Queda por ver cuánto influirá Carrick en los fichajes, pero el club debe acertar en las decisiones clave para mantener el impulso, sobre todo al competir en cuatro frentes.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    No sueltes a Bruno

    Otro aspecto clave de la estrategia del United en los próximos meses será retener a su emblemático capitán, Bruno Fernandes, quien ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League esta temporada. El centrocampista admitió en diciembre que estuvo a punto de abandonar Old Trafford el verano pasado, tras quedar en decimoquinta posición y perder ante el Tottenham en la final de la Europa League, después de recibir lucrativas ofertas de Arabia Saudí.

    Carrick confía en que la mejora del equipo y el regreso a la Champions convenzan al portugués de quedarse, pese al interés saudí. El futuro técnico se animará con las declaraciones de Bruno a Sky Sports.

    «No es una cuestión de lealtad», afirmó Fernandes. «Podría haberme ido hace dos, tres o la temporada pasada, pero me gusta mucho estar aquí. Creo que tener éxito en este club es algo que nunca podría conseguir en otro. La alegría y todo lo que obtengo, el día que consiga lo que quiero de este club, no creo que lo consiga en ningún otro del mundo».

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Deshazte de lo que ya no sirve

    Sin embargo, son inevitables más salidas: hay que liberar espacio en la plantilla y generar fondos con la gestión austera de Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Varios jugadores vuelven de cesión sin futuro en el club, y durante la temporada se ha visto que otros muchos del primer equipo sobran.

    La lista la encabezan Marcus Rashford, Andre Onana y Manuel Ugarte; además, el contrato de Jadon Sancho ha terminado y la clasificación del Nápoles para la Champions ha convertido en definitiva la cesión de Rasmus Hojlund. Mason Mount y Joshua Zirkzee tampoco tienen sitio. Carrick debe ser implacable para evitar que el United siga lastrado por fichas millonarias de bajo rendimiento.

  • JJ GabrielGetty Images

    Dirígete a la academia

    Las respuestas a las principales incógnitas del verano pueden estar más cerca de lo que Carrick imagina. La cantera, ignorada por su predecesor Amorim, ahora depende de él para dar oportunidades a sus jóvenes talentos.

    Los jóvenes Shea Lacey, Jack Fletcher y Chido Obi, tras una pretemporada con el primer equipo, podrían tener más minutos. El delantero no cumplirá 16 hasta octubre, pero ya fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18 y muestra un potencial enorme. Gestionar su incorporación será una tarea clave para Carrick.

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