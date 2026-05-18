¡Ahora empieza el verdadero trabajo para Michael Carrick! Estas son las seis prioridades del técnico del Manchester United tras asumir el cargo de entrenador titular en Old Trafford

Carrick ha demostrado su valía: en 16 partidos ha sumado 11 victorias y 3 empates, lo que llevó al equipo del sexto al tercer puesto tras sustituir a Darren Fletcher en enero, después del cese de Ruben Amorim. Incluso fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League.

Antes del último partido en casa contra el Nottingham Forest, el excentrocampista afirmó: «Siempre hay que apuntar hacia arriba. La belleza del fútbol está en lograr algo, consolidarlo y luego mejorar. Ese es el reto: seguir avanzando en la dirección correcta».

¿Cómo garantizará el United ese avance? Con la inminente confirmación de Carrick como entrenador jefe por dos años, GOAL repasa sus seis prioridades al iniciar esta nueva etapa.