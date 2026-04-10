El portero, que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo tras fichar por el Girona procedente del Barcelona en invierno y fue operado, ha revelado detalles de su recuperación.
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¡Ahora casi ha renunciado a su gran sueño! La estrella de la DFB está «muy lejos» de ser convocada al Mundial
«Va bien», declaró ter Stegen a la cadena de televisión suiza TV3, y añadió: «Llevo una vida normal, me siento bien y me muevo con más facilidad». Sin embargo, el jugador de 33 años ya no se hace muchas ilusiones de poder participar en el Mundial. «Por ahora estoy muy lejos de eso. Me siento bastante bien y tenemos que hacer todo lo posible para que me mantenga sano».
Aun así, no quiere forzar nada, «porque la salud es lo más importante. Pero el deseo de jugar un Mundial es único». Aun así, reconoce que es difícil que su deseo se cumpla: «Al final de la temporada veremos si lo consigo, pero es complicado; con esta lesión uno suele estar fuera un tiempo».
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El desafortunado Ter Stegen debería ser el nuevo portero titular.
Hace años que Ter Stegen se veía como el sucesor lógico de Manuel Neuer en la portería de Alemania. El seleccionador, Julian Nagelsmann, lo confirmó, pero las lesiones, incluida una en la espalda, lo frenaron. El verano pasado perdió también la titularidad en el Barça. En su lugar, el recién llegado Joan García ocupó el puesto, lo que desencadenó una larga telenovela sobre la salida de ter Stegen. Además, llegó a perder la capitanía al negarse inicialmente a firmar un consentimiento que el club necesitaba para enviar su informe médico a la Liga. Con esa firma, el Barça podía destinar el 80 % de su salario a nuevos fichajes.
Para sumar minutos, tras la primera vuelta fichó por el Girona, donde rindió bien hasta volver a lesionarse. A finales de marzo, Nagelsmann le otorgó una posibilidad «muy, muy remota» de entrar en la convocatoria. Todo indica que Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, será el portero titular de Alemania y que Alexander Nübel, del VfB Stuttgart, ocupará el segundo puesto.
Nagelsmann tiene donde elegir en la portería: Baumann y Nübel son titulares
Aún no se sabe quién ocupará la tercera plaza de portero en la convocatoria de Nagelsmann. Para la concentración de marzo se había llamado a Jonas Urbig, del Bayern Múnich, pero se lesionó. Lo reemplazó Finn Dahmen, del Augsburgo.
Mientras tanto, siguen las voces que piden el regreso de Manuel Neuer, quien volvió a brillar con el campeón alemán en el partido de ida de cuartos de final contra el Real Madrid. Al ser consultado, el veterano rechazó reabrir el tema: «Ya dije todo lo que tenía que decir y ahora me concentro en el Bayern».