«Ahí me pasé un poco»: Tom Bischof desvela un momento especial en el FC Bayern

En el TSG Hoffenheim, Bischof jugaba de centrocampista central. En Múnich, Kompany lo colocó como lateral por la competencia en el doble seis con Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka.

«Nunca hubiera imaginado que ahora jugaría de lateral izquierdo o derecho», admite Bischof. «Creo que así pude ayudar mucho al equipo. Al principio me costó aceptarlo, pero tras hablar con Joshua Kimmich entendí que tendría mi oportunidad. Ha merecido la pena y estoy feliz de haber ayudado al equipo».

Kimmich llegó al Bayern joven como mediocampista y también empezó como lateral antes de consolidarse como vicecapitán en el centro del campo.