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«Ah, sí, viejo» — Kylian Mbappé le lanza una broma a Thierry Henry mientras la leyenda del Arsenal y de la selección francesa presume de su físico
El estricto régimen de entrenamiento de Henry
El hombre que llevó a la selección sub-21 de Francia a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París sigue esforzándose en el gimnasio para mantener su forma física. El sábado, el icono de los Gunners publicó en Instagram dos selfies sin camiseta tras una intensa sesión de entrenamiento de una hora. Henry acompañó las imágenes de su físico definido con un lema sencillo pero eficaz para sus seguidores: «Trabaja duro, come bien, nada de azúcar».
Es un nivel de dedicación que ha hecho que el legendario delantero siga luciendo como si aún pudiera calzarse las botas hoy mismo. Henry siempre ha salido en defensa de su joven compatriota y recientemente señaló que Mbappé ha sido juzgado injustamente durante gran parte de su carrera debido al «caviar» que ha ofrecido a los aficionados desde que era un adolescente. Ahora, parece que los papeles se han invertido, ya que el aprendiz observa cómo el maestro hace alarde de su propio estilo de vida disciplinado.
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La descarada respuesta de Mbappé en Instagram
Mbappé no tardó en ver la publicación y no pudo resistirse a la tentación de burlarse del hombre con el que se le ha comparado desde su debut en el Mónaco. «Ah, sí, viejo, te pillé», escribió la superestrella del Real Madrid en los comentarios, logrando un equilibrio entre las «bromas» desenfadadas y la admiración genuina por el estado físico de Henry. Fue una inusual interacción pública que puso de relieve la cordialidad y el respeto mutuo que existe entre estos dos iconos del fútbol francés.
Henry, siempre mentor, no tardó en responder con una lección de una sola palabra para el joven de 25 años. «Disciplina», respondió el ganador del Mundial, terminando su comentario con un emoji de corazón. Sirvió como recordatorio de que las cualidades físicas que posee Mbappé ahora requieren un mantenimiento constante si quiere disfrutar de la misma longevidad que el hombre que le allanó el camino en el norte de Londres y en París.
Un recuerdo de «come bien, duerme bien»
Este intercambio ha traído a la memoria los famosos comentarios del propio Mbappé sobre los estándares profesionales. Tras una frustrante derrota del París Saint-Germain ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones hace tres años, Mbappé acaparó los titulares al instar a sus compañeros a «comer bien y dormir bien» de cara al partido de vuelta. Parece que esas eran normas que Henry ya seguía mucho antes de que el actual capitán de la selección francesa las convirtiera en un tema viral.
El compromiso de Henry con su salud refleja la profesionalidad que definió su carrera en el Mónaco, la Juventus, el Arsenal y el Barcelona. Al mantenerse en una forma física tan excelente, el francés sigue siendo un ejemplo para la próxima generación. Para Mbappé, ver a su ídolo mantener un nivel tan alto a sus más de 40 años le sirve de modelo de lo que es una carrera profesional verdaderamente de élite tras el fútbol.
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A la caza de los récords de Francia
Ahora que Mbappé entra en los años de mayor plenitud de su carrera en España, sigue estando a un paso de entrar en los libros de historia de la selección nacional. Mientras que el récord de Henry de 51 goles fue superado finalmente por Giroud, Mbappé ya suma 55 goles en 94 partidos internacionales. Solo le faltan tres para convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección francesa, una hazaña que Henry celebraría sin duda alguna, dado el apoyo incondicional que le brinda al jugador.
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