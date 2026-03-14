«Ah, sí, viejo» — Kylian Mbappé le lanza una broma a Thierry Henry mientras la leyenda del Arsenal y de la selección francesa presume de su físico

El hombre que llevó a la selección sub-21 de Francia a la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París sigue esforzándose en el gimnasio para mantener su forma física. El sábado, el icono de los Gunners publicó en Instagram dos selfies sin camiseta tras una intensa sesión de entrenamiento de una hora. Henry acompañó las imágenes de su físico definido con un lema sencillo pero eficaz para sus seguidores: «Trabaja duro, come bien, nada de azúcar».

Es un nivel de dedicación que ha hecho que el legendario delantero siga luciendo como si aún pudiera calzarse las botas hoy mismo. Henry siempre ha salido en defensa de su joven compatriota y recientemente señaló que Mbappé ha sido juzgado injustamente durante gran parte de su carrera debido al «caviar» que ha ofrecido a los aficionados desde que era un adolescente. Ahora, parece que los papeles se han invertido, ya que el aprendiz observa cómo el maestro hace alarde de su propio estilo de vida disciplinado.