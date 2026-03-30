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Emanuele Tramacere

Traducido por

Agente Zaniolo: «Esperaba la llamada de Gattuso. ¿El futuro? Se encuentra bien en Udine, pero hay que ir paso a paso»

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N. Zaniolo
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El futuro del delantero sigue en el aire y la esperanza de recibir una convocatoria para la selección nacional no se desvanece.

Para bien o para mal, Nicolò Zaniolo siempre da que hablar. En este parón internacional, en el que Italia se juega el pase al Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026, el mediapunta del Udinese no ha sido incluido, a pesar de su excelente rendimiento, en la lista de convocados de Gennaro Gattuso.


El agente del jugador, Claudio Vigorelli, entrevistado por el Gazzettino del Friuli, ha confirmado lo mucho que le importaba al exjugador de la Roma volver a formar parte de la selección italiana, mientras que, en cuanto a su futuro, ha dejado la puerta abierta a diferentes escenarios.


  • MUY QUERIDO EN TURQUÍA

    «Sigue siendo muy querido en Turquía: con el Galatasaray ganó la liga y uno de sus goles les dio la victoria en un derbi. En la Premier pasó luego por un año difícil, en parte debido al escándalo de las apuestas, del que salió airosamente. A excepción de la temporada pasada, entre el Atalanta y la Fiorentina, Nicolò siempre ha protagonizado temporadas como líder y figura destacada. Ha demostrado en numerosas ocasiones las cualidades propias de un campeón».

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  • Le va bien en Udine, pero va a ciegas

    «Ahora el Udinese tiene la posibilidad de rescatar su contrato; estoy seguro de que muy pronto nos sentaremos a la mesa para decidir qué camino seguir. Él se encuentra muy a gusto en Udine, eso es seguro; imaginar que puedan surgir otras ofertas forma parte del fútbol, pero aquí vamos paso a paso: en Udine se encuentra bien, lo reitero. Mientras tanto, pensemos en cerrar el asunto con el Galatasaray».

  • TENÍA ESPERANZAS EN ITALIA

    «No tiene sentido ocultar que tenía esperanzas; la selección nacional es un objetivo común para todos los futbolistas. Lo hemos tomado en cuenta, pero eso no significa que la convocatoria no pueda llegar más adelante. De todos modos, valoramos la transparencia y las palabras de Gattuso; ya se verá en el futuro».

  • DESHACERSE DE LAS ETIQUETAS

    «Solo hay una forma de quitarse de encima las etiquetas y el polvo: trabajar y seguir rindiendo tan bien como hasta ahora. Estoy seguro de que, poco a poco, se irán desvaneciendo; no quiero buscar excusas, pero no se pueden olvidar las lesiones, por las que ha sufrido mucho; se ha caído y se ha levantado con fuerza».