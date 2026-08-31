NurPhoto
Traducido por
¡Agente Noni! Madueke revela el papel secreto en la ofensiva de 55 millones de libras del Arsenal por Ezri Konsa, del Aston Villa
El Arsenal refuerza su defensa con el fichaje de Konsa
Los aficionados del Arsenal dieron la bienvenida la semana pasada a su fichaje más reciente, ya que Konsa llegó al Emirates Stadium tras un lucrativo traspaso procedente del Aston Villa. El central de 28 años, que formó parte de la selección de Thomas Tuchel para el Mundial, ha comprometido su futuro con el equipo de Arteta al firmar un contrato de cuatro años.
El fichaje de 55 millones de libras llega a un club que atraviesa un gran momento. El Arsenal por fin puso fin la temporada pasada a una espera de 22 años para volver a conquistar la Premier League y arrancó la defensa del título con una contundente victoria por 3-0 sobre el Coventry City. Ahora, Konsa podría debutar en partido oficial el lunes por la noche, cuando el campeón visite a su antiguo club en Villa Park.
- Getty Images Sport
El consejo clave de traspaso para Madueke
Madueke desempeñó un papel clave entre bastidores, utilizando su vínculo internacional para ayudar a encaminar a Konsa hacia el norte de Londres. En declaraciones a la página web oficial del Arsenal, el extremo compartió su satisfacción por el reencuentro. «Ezri es un gran amigo mío, ante todo», dijo Madueke. «Llevamos un par de años jugando juntos con Inglaterra.
«Estoy encantado de que esté aquí, es un gran jugador y sé que va a ser una gran incorporación, no solo para el equipo sino también para el club», añadió Madueke. «No puedo esperar a ver lo que vamos a conseguir juntos. Es un gran club, un gran entorno y le estaba diciendo [a Ezri Konsa] antes de que firmara que es el mejor lugar que podría haber elegido».
Al abordar la dura competencia por un puesto en el once, Madueke aceptó el desafío. «Sabes que te juegas los puestos cada semana, partido a partido. Sabes que tienes una plantilla increíble que tiene la capacidad de luchar en todos los frentes», explicó. «Tenemos una plantilla llena de internacionales, grandes jugadores, y eso es exactamente lo que necesitamos».
- Imagn
Los campeones llegan en una ola de confianza
El ambiente en el Emirates sigue siendo eufórico tras el histórico triunfo doméstico de la temporada pasada y la reciente victoria en la Community Shield ante el Manchester City. Madueke señaló un cambio claro en la mentalidad de la plantilla. «Siento que todo el mundo está [más libre], todo el mundo está más relajado, y eso es bueno», admitió. «[El City] nos ganó dos veces la temporada pasada, así que fue una gran sensación vencerles y ganar el primer trofeo de la temporada, porque marca el tono.»
El hambre del Arsenal no ha disminuido desde que levantó el título. «Sin duda tenemos esa sensación; obviamente fue genial ganar la liga después de 22 años, es un logro enorme», continuó Madueke. «Estamos de vuelta aquí con la misma mentalidad de ir a hacerlo otra vez, e incluso de mejorar lo que hicimos el año pasado.»
Al reflexionar sobre la victoria en la jornada inaugural, añadió: «Además, el ambiente contra el Coventry fue estupendo. Creo que ahora hay una energía extra en el entorno porque somos campeones. También fue una gran actuación por nuestra parte, un gran comienzo de temporada, así que, en conjunto, creo que ahora mismo todo el mundo está realmente feliz y el ambiente es muy bueno.»
- Pro Sports Images
Una prueba complicada en Villa Park
Las credenciales del Arsenal se pondrán a prueba el lunes ante el Aston Villa de Unai Emery. Aunque los locales sufrieron un tormentoso mercado de verano, perdiendo a estrellas clave como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martinez, Ollie Watkins y Konsa, y encajaron una goleada por 4-0 ante el Brighton, Madueke se mantiene cauto. «Con cualquier equipo de Unai Emery, tienes que estar alerta», advirtió. «Es un gran entrenador y lo que ha hecho en Villa Park en los últimos tres o cuatro años ha sido increíble».
El Villa se impuso por 2-1 en este mismo partido la temporada pasada, lo que da al Arsenal motivos de sobra para mantenerse alerta. «Por supuesto, sabemos que es un equipo muy peligroso, especialmente en casa, pero estaremos preparados», concluyó Madueke. «Nos centraremos en nosotros mismos y tendremos plena confianza en que podemos ganar el partido».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias