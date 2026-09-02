Agente de Kessie: "Quería ir a la Juventus, la esperó hasta finales de agosto, pero quizá los dirigentes no estaban convencidos. Es una cuestión de dignidad, no de dinero"

"Y es aquí donde esta historia cambia completamente de significado. En la vida y en el fútbol uno se encuentra con personas capaces de recordarte que, antes que los contratos, los bonus y las negociaciones, existen las relaciones humanas. La familia Percassi había percibido el malestar del chico. Conoce a Franck, su historia, su carácter y sus valores. Ha hablado conmigo y ha hablado con él, y en esas conversaciones nunca se puso en el centro el aspecto económico. Se habló de la historia entre Kessié y el Atalanta, del chico que llegó a Bérgamo hace muchos años y del hombre en el que se ha convertido. Algunas veces son precisamente ciertos “detalles” los que marcan la diferencia. A los aficionados del Atalanta quiero decirles una cosa: Franck Kessié no ha elegido al Atalanta porque no tuviera alternativas. Es importante decirlo con claridad. Las tenía, también de clubes prestigiosos y en condiciones económicas extremadamente importantes. Ha elegido Bérgamo porque allí se ha sentido deseado, respetado y valorado; tanto como persona como futbolista. Y, sobre todo, no ha olvidado de dónde salió y cuánto ha recibido. Habría podido elegir volver a Bérgamo a los 35 años, al final de su carrera, para cerrar románticamente un círculo. Y estoy convencido de que la familia Percassi lo habría acogido también entonces. En cambio, ha elegido volver ahora, en el pleno de su madurez futbolística, para intentar devolverle algo al Atalanta. Por tanto, a todos los aficionados bergamascos les dirigimos un mensaje simple y sincero: Franck ha vuelto, con gratitud hacia el pasado, respeto por el presente y confianza en el futuro".